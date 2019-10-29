Disney опубликовал второй трейлер к сериалу по мотивам "Звездных войн" (Видео)

Новости культуры:Одна из самых популярных киностудий мира сняла сериал "Мандалорец", в сюжет которого заложены главные события фильмов "Звездные войны".

Поскольку премьера дебютного эпизода уже не за горами, представители ленты опубликовали второй официальный трейлер.

Второй трейлер сериалу "Мандалорец" (The Mandalorian) появился на ютуб-канале Star Wars вечером 28 октября. Меньше, чем за сутки, ролик посмотрело 3 миллиона пользователей.

Такая активность свидетельствует о том, что фанаты "Звездных войн" ждут творение от Disney, созданного по мотивам любимой миллионами Вселенной.

По сюжету, события в сериале будут разворачиваться через пять лет после событий, которые происходили в фильме "Возвращение джедая". После падения Галактической империи одинокий охотник за головами попадать в интересные приключения.

Главную роль в сериале сыграет американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль. Премьера сериала "Мандалорец" на стриминговом сервисе Disney+ запланирована на 12 ноября, в день запуска киноресурса. В дальнейшем эпизоды будут выпускаться раз в неделю.