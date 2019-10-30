Вышел первый украинский трейлер новой версии хоррора "Проклятие" (Видео)

Новости культуры:Лента относится к жанру ужасов и является ремейком одноименной картины 2004 года.

В Сети опубликовали первый украинский трейлер фильма ужасов "Проклятие". Видеоролик опубликовали на YouTube-канале B&H Film Distribution Company.

Известно, что картина будет иметь общие черты с двумя одноименными лентами, вышедшими в 2002 и 2004 годах, но это не будет ремейком или сиквелом.

По рассказам режиссера Николаса Песке, данный фильм будет "ближе по духу к японской версии хоррора".

Продюсером популярного фильма ужасов стал Сэм Рэйми, который срежиссировал "Зловещих мертвецов". Отметим, что главные роли в первом украинском трейлере фильма ужасов "Проклятие" исполнили Джон Чо и Андреа Райзборо.

По сюжету ленты детективы будут расследовать загадочное убийство женщиной собственной семьи. В ходе проведенного следствия оказалось, что дом проклят, а все его "гости" обречены на смерть.

Как сообщается, хоррор появится на украинских экранах 16 января 2020 года.