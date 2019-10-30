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Опубликован финальный трейлер комедийного детектива "Достать ножи" (Видео)

Опубликован финальный трейлер комедийного детектива "Достать ножи" (Видео)
10:56 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Режиссер вовсю продвигает свой детектив "Достать ножи", и, судя по финальному трейлеру, эту работу вряд ли кто-то осмелится назвать провальной.

Пока Lucasfilm вовсю интригует зрителей, пытающихся разгадать будущее франшизы "Звездных войн", автор "Последних джедаев" Райан Джонсон тоже не сидит на месте. Количество знаменитостей в фильме настолько велико, что пока непонятно, как каждому из них удалось найти себе место в ограниченном хронометраже киноленты, но их талант очевиден даже на быстро сменяющихся кадрах.

Среди актеров, украсивших собой трейлер, почетное место занимает Кристофер Пламмер в роли талантливого писателя и патриарха семьи Харлана Тромби, чья безвременная кончина в день празднования его 85-летия запускает череду удивительных открытий.

Также зрители увидели его старшую дочь Линду в исполнении Джейми Ли Кертис, зятя Ричарда (Дон Джонсон) и младшего своенравного сына Рэнсома, образ которого на экране воплощает Крис Эванс. Он, кстати, в интервью изданию Entertainment Weekly заявил, что привык играть более благородных героев, и назвал своего персонажа "весьма омерзительным". 

Для тех, кому перечисленных звезд оказалось мало: еще в фильме появятся Майкл Шэннон ("Форма воды"), Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин почему") и Джейден Мартелл ("Оно"), а вишенкой на торте станет Дэниэл Крэйг в образе не хватающего звезд с неба частного сыщика, на которого, тем не менее, улики буквально валятся из ниоткуда. 

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Трейлер "Достать ножи" получился именно таким, как и представлялся по аннотации фильма, — динамичным, остроумным и ироничным. Огромный мрачный особняк, таблетки, чье количество явно намекает на то, что куплены они не по рецепту, и герои, ведущие себя так, будто оказались на легкомысленной светской вечеринке, вместе дают ощущение пародии на книги Агаты Кристи, делая детективный фильм забавным и многообещающим.

Словом, у новой работы Джонсона есть все шансы стать одной из самых запоминающихся лент этого года. Посмотреть "Достать ножи" в кинотеатрах можно будет уже с 28 ноября.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Детектив, Достать ножи, Комедийный детектив.
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