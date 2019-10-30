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Вышел украинский трейлер фильма "Джентльмены" (Видео)

Вышел украинский трейлер фильма "Джентльмены" (Видео)
19:13 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости культуры:В январе 2020 года в украинский прокат выйдет новый боевик Гая Ричи "Джентльмены" - с Мэттью Макконахи, Колином Фарреллом и Хью Грантом.

Сегодня опубликовали его дублированный украиноязычный трейлер.

По сюжету талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии.

Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

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Напомним, что вышел первый украинский трейлер новой версии хоррора "Проклятие".

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Видео, Трейлер, Гай Ричи, Джентльмены.
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