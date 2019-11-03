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Украинская актриса получила награду престижного кинофестиваля Ирландии

Украинская актриса получила награду престижного кинофестиваля Ирландии
10:13 Сегодня Телеграф Фото:Facebook

Новости культуры:На Международном кинофестивале Ричарда Харриса украинское кино получило еще одну победу.

После триумфа режиссера Наримана Алиева в Стамбуле, Светлану Барандич отметили за роль в фильме "Анна". Об этом сообщается на Facebook-странице украинского посольства.

Украинская актриса получила победу в номинации "Лучшая актриса" на Международном кинофестивале Ричарда Харриса, который проходит в Лимерике.

"Поздравляем актрису из Украины Светлану Барандич с победой в номинации на лучшую женскую роль на Международном кинофестивале Ричарда Харриса, который состоялся 22-28 октября 2019 в ирландском городе Лимерик, за главную роль в короткометражном фильме "Анна" режиссера Декеля Беренсона", – говорится в сообщении. 

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Отметим, что мировая премьера фильма "Анна" состоялась 24 мая этого года на 72-м Каннском международном кинофестивале.

Данный фильм о матери-одиночке, проживающей на востоке Украины, был представлен в основной конкурсной программе, а еще он вошел в программу Национального конкурса 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

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Кинофестиваль, Кино, Актриса, Украинская актриса, Кинопремии, Примеи.
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