"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market

Новости культуры:FILM.UA Distribution при поддержке УКФ расскажет об украинском кино на American Film Market.

Семь украинских фильмов, включая "Захара Беркута", представит мировым дистрибьюторам на Американском кинорынке (American Film Market) компания FILM.UA Distribution при поддержке Украинского культурного фонда.

Как сообщается на сайте кинокомпании, УКФ предоставил ей грантовую поддержку для организации стенда и скринингов на этом крупнейшем мировом кинорынке, который состоится 6-13 ноября, для представления фильмов украинского производства и поиска потенциальных партнеров для их мировой дистрибьюции.

"В рамках проекта на AFM начнет работу украинский стенд. На стенде будет работать команда из трех человек, одного из которых выберут на основе конкурса. Конкурс организует FILM.UA Distribution вместе с Госкино. Стенд будет знакомить международное сообщество с лентами "Захар Беркут" и "Фоксер и Макс", скрининги которых состоятся на кинорынке. Также на стенде будут представлены фильмы "Черкассы", "Никита Кожемяка", "Приключения Святого Николая", "Нимфа: Лесная песня" и "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", - говорится в сообщении.

На стенде разместится каталог из 20 лучших проектов украинского кино для представления международной профильной аудитории. Проекты будут отобраны по результатам конкурса, участие в котором могут принять все игроки кинорынка Украины, кроме представителей FILM.UA Group. Подробности об отборе можно посмотреть по ссылке.

Результаты конкурсов станут известны 22 и 24 ноября.

Напомним, FILM.UA Distribution обладает правами на продажу контента производства FILM.UA Group в Украине и за рубежом, а также приобретает право на контент мировых производителей для дистрибуции в Украине. На сегодняшний день компания заключила более 1000 контрактов на продажу контента на более чем 100 территорий во всем мире - от Северной Америки до Дальнего Востока. Это телевизионные и кинотеатральные права, платное ТВ и VOD-платформы, мобильный видеоконтент и другое. Стенды FILM.UA Distribution представляют Группу на крупнейших международных рынках контента: MIPTV, MIPCOM и Marché du Film в Каннах, European Film Market в Берлине, FILMART в Гонконге, American Film Market в Санта-Монике.

Американский кинорынок (AFM) - событие киноиндустрии, которое проводится ежегодно в начале ноября в Санта-Монике, штат Калифорния. Его посещают участники из более 70 стран, в том числе руководители компаний, директора по развитию, агенты, режиссеры, дистрибьюторы, директора фестивалей, финансисты, продюсеры.