В Сети появился трейлер сериала "Новый папа" (Видео)

Новости культуры:Премьера состоится в ноябре на Sky Atlantic, на HBO сериал покажут лишь в январе 2020.

HBO выпустил новый трейлер "Нового папы", который является продолжением популярного сериала "Молодой папа".

Режиссером нового сериала является Паоло Соррентино.

В сериале режиссера Паоло Соррентино рассказывается о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Джуд Лоу) с неортодоксальными взглядами на место Католической Церкви в мире.

Также по сюжету сериала герой Джуда Лоу Пий XIII будет лежать в коме, а его место занимает новый понтифик - Иоанн Павел III, которого играет Джон Малкович.

Отметим, что в сиквеле также снимаются Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье, Маурицио Ломбарди, Генри Гудман, Ульрих Томсен, Марк Иванир, Массимо Гини, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и Юлия Снигирь.