Появился тизер сериала "Кофе с кардамоном" по роману львовской писательницы (Видео)

Новости культуры:Съемки сериала будут проходить весной следующего года, премьера запланирована на 2020 год.

Состоялась презентация тизера украинского-польского сериала "Кофе с кардамоном", основой которого стал бестселлер украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона".

Главные роли в проекте исполнили украинская актриса Алена Лавренюк и польский актер Павел Делонг.

"Кофе с кардамоном" – это историческая драма, рассказывающая волнующую и страстную историю о неравном, грешном чувстве женатого польского шляхтича Адама (Павел Делонг) и молодой украинской красавицы Анны (Алена Лавренюк). История любви разворачивается на фоне "Весны народов" (повышение уровня украинского национального сознания и один из самых теплых периодов в истории украинского-польских отношений).

Съемки сериала будут проходить весной следующего года, премьера запланирована на 2020 год.

Напомним, что вскоре украинский кинематограф пополнится очередным увлекательным фильмом. "Преданная" - украинский полнометражный фильм , снятый по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович. События фильма разворачиваются в XIX веке в австрийском Станиславе . В главных ролях - Марианна Янушевич, Олеся Романова и Роман Луцкий. В одной сцене также снялась известная прима-балерина Екатерина Кухар.