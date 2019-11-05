Скачать
Вторник, 05.11.2019
Убийство мальчика полицейским на Киевщине: всем фигурантам объявлено подозрение
Убийство мальчика полицейским на Киевщине: всем фигурантам объявлено подозрение
ГПУ отчиталась о результатах первого этапа аттестации прокуроров
ГПУ отчиталась о результатах первого этапа аттестации прокуроров
Миллионы гривен: украинские спортсмены получат деньги на подготовку к Олимпиаде
Миллионы гривен: украинские спортсмены получат деньги на подготовку к Олимпиаде
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)

Появился тизер сериала "Кофе с кардамоном" по роману львовской писательницы (Видео)

Появился тизер сериала "Кофе с кардамоном" по роману львовской писательницы (Видео)
18:14 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Съемки сериала будут проходить весной следующего года, премьера запланирована на 2020 год.

Состоялась презентация тизера украинского-польского сериала "Кофе с кардамоном", основой которого стал бестселлер украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона".

Главные роли в проекте исполнили украинская актриса Алена Лавренюк и польский актер Павел Делонг.

"Кофе с кардамоном" – это историческая драма, рассказывающая волнующую и страстную историю о неравном, грешном чувстве женатого польского шляхтича Адама (Павел Делонг) и молодой украинской красавицы Анны (Алена Лавренюк). История любви разворачивается на фоне "Весны народов" (повышение уровня украинского национального сознания и один из самых теплых периодов в истории украинского-польских отношений).

"Джуманджи: Следующий уровень": появились постеры с главными героями фильма(Фото)

Съемки сериала будут проходить весной следующего года, премьера запланирована на 2020 год.

Напомним, что вскоре украинский кинематограф пополнится очередным увлекательным фильмом. "Преданная" - украинский полнометражный фильм , снятый по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович. События фильма разворачиваются в XIX веке в австрийском Станиславе . В главных ролях - Марианна Янушевич, Олеся Романова и Роман Луцкий. В одной сцене также снялась известная прима-балерина Екатерина Кухар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Сериал, Драма, Украинское кино, Тизер, Историческая драма, Кофе с кардамоном.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
02 Для населения подорожает электроэнергия
03 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
04 Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
05 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; долгов: &quot;Нафтогаз&quot; ждет предложений от РФ
"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Принципы не продаются&quot;: проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Джаред Падалеки впервые прокомментировал арест и обратился к поклонникам
Джаред Падалеки впервые прокомментировал арест и обратился к поклонникам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь