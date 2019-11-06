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Среда, 06.11.2019
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Украинский фильм "Атлантида" получил награду на кинофестивале в Японии
Фильм "Атлантида" получил приз на кинофестивале в Японии

Украинский фильм "Атлантида" получил награду на кинофестивале в Японии

Украинский фильм "Атлантида" получил награду на кинофестивале в Японии
16:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: apostrophe.ua

Новости культуры:На днях очередной фильм получил награду на международном фестивале.

Украинское кино стремительно покоряет мир незаурядными сюжетами и талантливой игрой актеров. 

Успехом киноленты поделился режиссер Валентин Васянович. На фейсбук-странице автор "Атлантиды" признался, что его работа получила престижную награду на международном кинофестивале в Токио.

"Снова победа! "Атлантида" получила специальный приз жюри на международном кинофестивале в Токио!" – поделился Валентин Васянович. 

Известно, что события в фильме "Атлантида" разворачиваются в 2025 году, когда Украина победила Россию и вернула оккупированные территории Донбасса. "Через год после окончания войны" территория областей признана непригодной для жизни, а окружающая среда настолько опустошена военными действиями, что восстановление региона кажется невозможным. 

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Это катастрофа, которая не просто останавливается на ближайшем окружении, а просачивается везде через людей, все имеют дело с какой-то прошлой травмой и пытаются вытянуть из себя нечто вроде жизни, – рассказывал ранее художник.

Автором сценария, режиссером и оператором выступил Валентин Васянович. Для создания фильма "Атлантида" он решил не привлекать профессиональных актеров, пригласив на съемочную площадку ветеранов АТО, военных ВСУ и волонтеров. Фильм настолько правдиво показывает жизнь на Донбассе, что уже успел покорить экспертов. В частности, на Венецианском кинофестивале украинское кино победило в программе "Горизонты".

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Фильмы, Кино, Победа, Премии, Украинские фильмы, Кинопремии.
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