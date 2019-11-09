Скачать
Суббота, 09.11.2019
Премьер: Президент самостоятельный человек и не "управляется через СМС"
Премьер: Президент самостоятельный человек и не "управляется через СМС"
ООС: Военные готовы к разведению сил в Петровском
ООС: Военные готовы к разведению сил в Петровском
Меркушина: Я не хочу на себе испытывать российскую систему
Меркушина: Я не хочу на себе испытывать российскую систему
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке

Почему так и не вышел отдельный от "Мстителей" фильм "Соколиный глаз"

Почему так и не вышел отдельный от "Мстителей" фильм "Соколиный глаз"
11:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:У Соколиного глаза мог быть сольный фильм, но Кевин Файги передумал.

Приключения супергероя все же продолжатся, но уже в формате телесериала.

В киновселенной Marvel лишь один из шести оригинальных Мстителей не обзавелся отдельным фильмом. Это Клинт Бартон, более известный как Соколиный глаз. В отличие от своей давней соратницы Черной вдовы (Скарлетт Йоханссон), которая в следующем году наконец получит сольную картину, герой Джереми Реннера переберется на телевидение, став одним из главных персонажей предстоящего сериала для платформы Disney+. При этом, согласно изначальным планам главы Marvel Studios Кевина Файги, Соколиный глаз тоже должен был предстать в собственном фильме, но в итоге было решено, что лучник будет лучше смотреться на малом экране.

Сам Реннер с готовностью принял такой исход, сразу же согласившись поучаствовать в предложенном ему телешоу. Файги по этому поводу рассказал: Он (Реннер - ред.) долго не колебался и сказал мне: "Да, давай сделаем это".

Sony и Disney договорились: Человек-паук остается в киновселенной Marvel

Сериал "Соколиный глаз" был анонсирован еще в апреле, хотя очевидно, что переговоры между Файги и Реннером имели место еще задолго до этого. Шоураннером проекта станет Джонатан Игла, тогда как на экраны сериал выйдет в конце 2021 года. Наряду с Клинтом Бартоном ключевым персонажем телешоу станет Кейт Бишоп, которую должна сыграть Хейли Стейнфилд. По сюжету Бартон возьмет Кейт под свою опеку, чтобы в будущем она стала его преемницей в качестве нового Соколиного глаза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мстители, Фильм, Сериал, Marvel, Соколиный глаз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
02 На дне Балтики обнаружен линкор XVII века
03 Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета
04 Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта
05 И снова потепление: синоптики порадовали прогнозом погоды на выходные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
Почему так и не вышел отдельный от &quot;Мстителей&quot; фильм &quot;Соколиный глаз&quot;
Почему так и не вышел отдельный от "Мстителей" фильм "Соколиный глаз"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь