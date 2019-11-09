Почему так и не вышел отдельный от "Мстителей" фильм "Соколиный глаз"

Новости культуры:У Соколиного глаза мог быть сольный фильм, но Кевин Файги передумал.

Приключения супергероя все же продолжатся, но уже в формате телесериала.

В киновселенной Marvel лишь один из шести оригинальных Мстителей не обзавелся отдельным фильмом. Это Клинт Бартон, более известный как Соколиный глаз. В отличие от своей давней соратницы Черной вдовы (Скарлетт Йоханссон), которая в следующем году наконец получит сольную картину, герой Джереми Реннера переберется на телевидение, став одним из главных персонажей предстоящего сериала для платформы Disney+. При этом, согласно изначальным планам главы Marvel Studios Кевина Файги, Соколиный глаз тоже должен был предстать в собственном фильме, но в итоге было решено, что лучник будет лучше смотреться на малом экране.

Сам Реннер с готовностью принял такой исход, сразу же согласившись поучаствовать в предложенном ему телешоу. Файги по этому поводу рассказал: Он (Реннер - ред.) долго не колебался и сказал мне: "Да, давай сделаем это".

Сериал "Соколиный глаз" был анонсирован еще в апреле, хотя очевидно, что переговоры между Файги и Реннером имели место еще задолго до этого. Шоураннером проекта станет Джонатан Игла, тогда как на экраны сериал выйдет в конце 2021 года. Наряду с Клинтом Бартоном ключевым персонажем телешоу станет Кейт Бишоп, которую должна сыграть Хейли Стейнфилд. По сюжету Бартон возьмет Кейт под свою опеку, чтобы в будущем она стала его преемницей в качестве нового Соколиного глаза.