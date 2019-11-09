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Суббота, 09.11.2019
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Бен Мендельсон объяснил, почему Человек-паук так важен для Marvel

Бен Мендельсон объяснил, почему Человек-паук так важен для Marvel
18:13 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Слова австралийского актера, вероятно, могли показаться обидными другим героям киновселенной.

Бен Мендельсон, сыгравший одну из ключевых ролей в фильме "Капитан Марвел", в интервью изданию Metro затронул тему конфликта между Sony и Disney и отметил, что потеря Человека-паука "была бы полным провалом" для киновселенной Marvel. Очевидно, актер уверен, что именно Паучок - единственный персонаж франшизы, которого заменить не получится никем и никогда.

Мендельсон очень эмоционально высказался о трещине в отношениях между студиями, заявив, что Человек-паук - "главная порнозвезда" Marvel, и можно с ходу "назвать 30 персонажей, от которых получится спокойно избавиться, прежде чем подумаешь убрать Человека-паука".

На этом Мендельсон не остановил своеобразное уничижение других супергероев, добавив, что едва ли "можно представить персонажа более важного для Marvel, чем Человек-паук". По мнению актера, самые знаменитые из представителей киновселенной, будь то Тор или Халк, по степени важности ни при каких условиях не могут приблизиться к Паучку.

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Напомним, после начавшегося летом конфликта Disney и Sony все же разрешили свои противоречия и 27 сентября заключили соглашение, по условиям которого Disney достанутся 25% прибыли с фильмов о Человеке-пауке, а также компания по-прежнему будет распоряжаться правом на выпуск всех сопутствующих товаров. А Питер Паркер получил не только третий сольник, но и место в одной из других картин Marvel.

Триквел "Человека-паука" выйдет на экраны в июле 2021 года.

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Marvel, Человек-паук, Капитан Марвел, Бен Мендельсон.
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