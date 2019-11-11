"Пенсия" не за горами: звезды "Сверхъестественного" поведали о дальнейшей судьбе своих героев (Видео)

Новости культуры:Герои встретят старость в казино в окружении девушек - если, конечно, доживут до нее.

Один из самых продолжительных проектов на американском TV, сериал "Сверхъестественное", завершит свою историю весной 2020 года. Спустя 15 лет и сезонов братья Винчестер в последний раз сядут в Шевроле Импала и отправятся спасать мир от нечисти, которую Бог, он же Чак Ширли, выпустил из Ада. И неизвестно, получится ли у них пережить это приключение. Не так давно Дженсен Эклс и Джаред Падалеки, звезды сериала, признались, каким бы хотели видеть финал для своих персонажей.

Падалеки, исполнитель роли Сэма Винчестера, всегда считал, что братья должны умереть по-настоящему - "как Буч Кэссиди и Сандэнс" из одноименного вестерна 1969 года. Но к последнему сезону его мнение изменилось: "Они не обязательно должны умереть, хотя многие годы я чувствовал, что и именно так все и должно быть. Я не берусь утверждать, будут они живы или нет, но я чувствую, что им просто нужно обрести покой - неважно, где и каким образом".

Смерть в "Сверхъестественном" часто не является концом: достаточно вспомнить всех героев, которые воскресли в сериале или продолжали поддерживать связь с живым миром с "той стороны". Но по мнению Дженсена Эклса, сыгравшего Дина Винчестера, есть куда более интересный вариант развития событий: "Может быть, ребята переедут в Рино и станут карточными игроками. Вы знаете, самое тяжелое из того, что можно делать - жонглировать между тремя официантками. Это хороший выход на пенсию. Мы просто обдерем все казино до нитки!"

Кстати, Rolling Stone в своем рейтинге самых страшных сериалов поставил "Сверхъестественное" на 11-ое месте. Напомним, премьера 5 эпизода 15 сезона "Притчи 17:3" состоится 15 ноября.