Скачать
Среда, 13.11.2019
Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)
Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)
ЕС поддерживает земельную реформу в Украине: текст заявления
ЕС поддерживает земельную реформу в Украине: текст заявления
Украинский теннисист Стаховский: Шахтер всегда плачет
Украинский теннисист Стаховский: Шахтер всегда плачет
Instagram тестирует инструмент редактирования видео
Instagram тестирует инструмент редактирования видео

СМИ: принца Эрика в ремейке "Русалочки" сыграет Джона Хауэр-Кинг

СМИ: принца Эрика в ремейке "Русалочки" сыграет Джона Хауэр-Кинг
13:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:В новой "Русалочке" Хауэр-Кинг составит компанию Холли Бэйли, которая до этого была утверждена на роль Ариэль.

Студия Disney наконец определилась с тем, кто исполнит главную мужскую роль в новой "Русалочке".

Спустя месяцы спекуляций и поисков игровой ремейк "Русалочки" таки обзавелся актером на роль принца Эрика. Как передает Entertainment Weekly, им стал британец Джона Хауэр-Кинг, который может быть знаком зрителям по семейной мелодраме "Путь домой", вышедшей в этом году. Но все же кого из себя представляет этот многообещающий актер?

Хауэр-Кинг родился в Англии в семье американского театрального продюсера Дебры Хауэр и британского ресторатора Джереми Кинга. Джона получил образование в Кембриджском университете, где он изучал теологию и религиоведение. Что немаловажно для участия в "Русалочке", Хауэр-Кинг также занимается музыкой и вокалом. Так, в Интернете можно найти видеозапись, на которой он исполняет знаменитую песню Леонарда Коэна Hallelujah.

Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда
Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса БондаЧитать полностью

Из любопытных фактов о Хауэр-Кинге можно также отметить то, что его связывает близкая дружба с актрисой Майей Хоук, сыгравшей Робин в "Очень странных делах".

Помимо "Пути домой" в актерской фильмографии Хауэр-Кинга можно выделить сериалы производства BBC "Маленькие женщины" и "Мир в огне". В скором времени он также появится в драме "Однажды на Статен-Айленд", ведущие роли в котором исполнят Наоми Уоттс и Бобби Каннавале.

Режиссером картины выступит Роб Маршалл. В актерский состав "Русалочки" также войдут Мелисса Маккарти (Урсула), Хавьер Бардем (царь Тритон), Давид Диггс (Себастиан), Джейкоб Тремблей (Флаундер) и Аквафина (Скаттл).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Актеры, Русалочка, Принц Эрик, Джона Хауэр-Кинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
04 "Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
05 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 13 ноября: НБУ снова снизил курс доллара
Курс валют на 13 ноября: НБУ снова снизил курс доллара
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Очередной температурный рекорд в Киеве
Очередной температурный рекорд в Киеве
&quot;Покойся с миром!&quot;: участник группы ТНМК потерял родного человека
В семье участника группы "ТНМК" произошло горе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь