СМИ: принца Эрика в ремейке "Русалочки" сыграет Джона Хауэр-Кинг

Новости культуры:В новой "Русалочке" Хауэр-Кинг составит компанию Холли Бэйли, которая до этого была утверждена на роль Ариэль.

Студия Disney наконец определилась с тем, кто исполнит главную мужскую роль в новой "Русалочке".

Спустя месяцы спекуляций и поисков игровой ремейк "Русалочки" таки обзавелся актером на роль принца Эрика. Как передает Entertainment Weekly, им стал британец Джона Хауэр-Кинг, который может быть знаком зрителям по семейной мелодраме "Путь домой", вышедшей в этом году. Но все же кого из себя представляет этот многообещающий актер?

Хауэр-Кинг родился в Англии в семье американского театрального продюсера Дебры Хауэр и британского ресторатора Джереми Кинга. Джона получил образование в Кембриджском университете, где он изучал теологию и религиоведение. Что немаловажно для участия в "Русалочке", Хауэр-Кинг также занимается музыкой и вокалом. Так, в Интернете можно найти видеозапись, на которой он исполняет знаменитую песню Леонарда Коэна Hallelujah.

Из любопытных фактов о Хауэр-Кинге можно также отметить то, что его связывает близкая дружба с актрисой Майей Хоук, сыгравшей Робин в "Очень странных делах".

Помимо "Пути домой" в актерской фильмографии Хауэр-Кинга можно выделить сериалы производства BBC "Маленькие женщины" и "Мир в огне". В скором времени он также появится в драме "Однажды на Статен-Айленд", ведущие роли в котором исполнят Наоми Уоттс и Бобби Каннавале.

Режиссером картины выступит Роб Маршалл. В актерский состав "Русалочки" также войдут Мелисса Маккарти (Урсула), Хавьер Бардем (царь Тритон), Давид Диггс (Себастиан), Джейкоб Тремблей (Флаундер) и Аквафина (Скаттл).