Такого еще не было: Киев приглашает на фестиваль, поднимающий вопросы инклюзивности

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19:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:С 5 по 11 декабря в киевском кинотеатре "Жовтень" впервые состоится "Еврофест: кино для каждого".

"Еврофест: кино для каждого" – кинофестиваль европейских фильмов, созданный для повышения толерантности и равенства в украинском обществе, а также расширения возможностей досуга для людей с инвалидностью.

На фестивале будут показаны 8 европейских кинохитов – триумфаторов европейских фестивалей. Все они касаются различных аспектов инклюзивности – возраста, расы, гендера, сексуальной ориентации и так далее.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами. Два фильма из программы, "Чемпионы" и "Портрет девушки в огне", будут показаны с тифлопереводом (дополнительная аудиодорожка, которая объясняет, что происходит в сценах фильма, для людей с нарушением зрения) и специальным субтитрированием (текстовая дорожка, которая сопровождает фильм надписями в нижней части экрана для людей с нарушением слуха).

Фильмом открытия станет испанская комедия "Чемпионы". По сюжету, тренер по баскетболу, приговоренный к общественным работам, получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями. Лента Хавьера Фессера стала триумфатором испанского "Оскара" – национальной премии Гойя: из 11 номинаций фильм был отмечен в трех категориях – за лучший фильм года, лучшую песню и лучшего актера-дебютанта.

Из программы Каннского кинофестиваля на "Еврофесте" покажут французскую ленту "Портрет девушки в огне" с Адель Энель и Ноэми Мерлан. Историческая мелодрама Селин Сьямма рассказывает о любви двух женщин в Бретани конца XVIII века. На Лазурном берегу фильм получил награду за лучший сценарий и Queer Palm, которая присуждается лучшим фильмам на ЛГБТ-тематику.

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"Работа без авторства" Флориана Хенкель фон Доннерсмарка – немецкая драма, основанная на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера. Детство Рихтера пришлось на нацистские годы, что повлияло не только на его жизнь, но и на его творчество. Лента автора драмы "Жизнь других" была впервые показана в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, где получила премию молодежного жюри. Фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу.

Данию в программе фестиваля представляет социальный триллер "Сыны Дании". События ленты разворачиваются в 2025 году – после теракта, устроенного вероятно исламистами, страна переживает взлет ультраправых партий. Чтобы не допустить прихода к власти одиозного политика, несколько молодых мусульман объединяются ради его убийства. Режиссер фильма Улаа Салим – сын беженцев из Ирака, родившийся в Копенгагене; лента основана на его собственном опыте межнациональной вражды.

Главные герои трагикомедии "Зимние мухи" – двое непоседливых мальчиков-подростков, которые отправляются в непростое путешествие; в конце концов она превращается в историю о взрослении, полную импульсивности, стремительности и невинности. Мировая премьера ленты совместного производства Чехии, Словакии, Польши, Словении и Франции состоялась на международном кинофестивале в Карловых Варах, где Олмо Омерзу получил премию как лучший режиссер.

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Документальное кино в программе фестиваля представляет "Обскуро Барокко" Эвангелии Краниоти – мечтательная кинопоэма, в центре которой Луана Мунис (1961-2017), трансгендерная активистка из Бразилии. События разворачиваются в Рио-де-Жанейро, с его политическими конфликтами и карнавалами, где трансформации тел больше не признают гендерных разграничений. Фильм совместного производства Греции и Франции был отмечен призом жюри "Тедди" на Берлинском кинофестивале.

Также на фестивале покажут черные комедии "Съеденные львами" (Великобритания) и "Лайко: Ром в космосе" (Венгрия).

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Кинофестиваль, Кино, Инклюзивность, Еврофест.
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