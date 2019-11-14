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Зази Битц хочет сыграть роль Шторм в перезагрузке "Людей Икс"

Зази Битц хочет сыграть роль Шторм в перезагрузке "Людей Икс"
09:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Зази Битц прославилась как исполнительница Ванессы Кифер в сериале "Атланта", снискавшем признание как у зрителей, так и у критиков.

Актриса была бы рада вновь поучаствовать в блокбастере по мотивам комиксов.

Зази Битц, уже успевшая зарекомендовать себя в жанре супергеройского кино, всецело открыта к тому, чтобы предстать в образе Шторм — разумеется, в том случае, если Marvel Studios решится на перезапуск франшизы "Люди Икс" в рамках кинематографической вселенной Marvel.

Напомним, что ранее Битц сыграла везучую супергероиню Домино из "Дэдпула 2", а после появилась в триумфальном фильме Тодда Филлипса "Джокер", исполнив в нем соседку заглавного героя.

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В интервью ScreenGeek Битц сказала:

Да, я бы согласилась. Конечно же, это также зависит от сценария, поскольку для меня важно, чтобы сценарий был хорош. Думаю, было бы очень увлекательно поучаствовать в таком проекте. Кроме того, нет сомнений, что Шторм — один из самых запоминающихся и культовых персонажей. Имею в виду, что такая роль наверняка стала бы большим вызовом. Я бы не хотела приводить публику в замешательство тем, что меня на экране слишком много, ведь параллельно я снимаюсь в фильмах DC. В любом случае, появиться в числе Людей Икс было бы здорово. Для меня это была бы классная возможность.

Также в фильмографии актрисы значатся такие проекты, как сериал Netflix "Проще простого", фильм-катастрофа "Геошторм" и вышедший недавно хоррор "Раны".

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Шторм, Фильмы, Кино, Знаменитости, Актриса, Сериалы, "Людей Икс", Зази Битц.
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