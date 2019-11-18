Будет интересно: определены даты выхода новинок от Disney

Новости культуры:Студия Disney назвала даты своих будущих проектов.

Киностудия Disney обнародовала новый график с датами выхода своих будущих проектов.

Как сообщает Deadline, в обновленном перечне премьера картины "The King's Man" Мэттью Вона сместилась с 14 февраля на 18 сентября 2020 года.

Триллер "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и Аной де Армас выйдет 13 ноября 2020 года.

Историческая драма "Последняя дуэль" Ридли Скотта появится в кинотеатрах в ограниченном прокате 25 декабря, а мировой релиз запланирован на 8 января 2021 года.

"Черная Вдова" и "Вечные" от студии Marvel остались на прежних датах (1 мая и 6 ноября 2020 года соответственно).

В 2021 году будет выпущено три проекта Marvel ("Шанг-Чи" 12 февраля, "Доктор Стрэндж 2" 7 мая, "Тор: Любовь и гром" 5 ноября), новый "Индиана Джонс" (9 июля), второй "Аватар" (17 декабря) и др.

В 2022 году выйдут еще несколько картин Marvel (в том числе "Черная Пантера 2" - 6 мая 2022), анимационный фильм "Нимона" и неназванный пока фильм из франшизы "Звездные войны".

В 2023 году Disney планирует выпустить два анимационных мультфильма в июне и ноябре, шесть крупных художественных фильмов, четыре блокбастера Marvel и "Аватар 3" (22 декабря).

Перечень с датами выхода фильмов и сериалов Marvel выглядит следующим образом:

"Черная вдова" — 1 мая 2020 года

Сериал "Сокол и зимний солдат" — осень 2020 года (Disney+)

"Вечные" — 6 ноября 2020 года

"Шанг-Чи и Легенда Десяти колец" — 12 февраля 2021 года

Сериал "ВандаВижен" — весна 2021 года (Disney+)

Сериал "Локи" — весна 2021 года (Disney+)

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" — 7 мая 2021 года

Продолжение "Человека-паука" — 16 июля 2021 года

Мультсериал "Что, если...?" — лето 2021 года (Disney+)

Сериал "Соколиный глаз" — осень 2021 года (Disney+)

"Тор: Любовь и гром" — 5 ноября 2021 года

"Черная пантера 2" — 6 мая 2022 года

Disney также назвал даты выхода пяти неизвестных фильмов Marvel:

7 октября 2022 года

17 февраля 2023 года

5 мая 2023 года

28 июля 2023 года

3 ноября 2023 года

Как сообщалось ранее, в первые сутки после запуска на стриминговом сервисе Disney+ зарегистрировались 10 миллионов человек.