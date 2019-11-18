Будет интересно: определены даты выхода новинок от Disney

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Понедельник, 18.11.2019
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11:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Студия Disney назвала даты своих будущих проектов.

Киностудия Disney обнародовала новый график с датами выхода своих будущих проектов.

Как сообщает Deadline, в обновленном перечне премьера картины "The King's Man" Мэттью Вона сместилась с 14 февраля на 18 сентября 2020 года.

Триллер "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и Аной де Армас выйдет 13 ноября 2020 года.

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Историческая драма "Последняя дуэль" Ридли Скотта появится в кинотеатрах в ограниченном прокате 25 декабря, а мировой релиз запланирован на 8 января 2021 года.

"Черная Вдова" и "Вечные" от студии Marvel остались на прежних датах (1 мая и 6 ноября 2020 года соответственно).

В 2021 году будет выпущено три проекта Marvel ("Шанг-Чи" 12 февраля, "Доктор Стрэндж 2" 7 мая, "Тор: Любовь и гром" 5 ноября), новый "Индиана Джонс" (9 июля), второй "Аватар" (17 декабря) и др.

В 2022 году выйдут еще несколько картин Marvel (в том числе "Черная Пантера 2" - 6 мая 2022), анимационный фильм "Нимона" и неназванный пока фильм из франшизы "Звездные войны".

В 2023 году Disney планирует выпустить два анимационных мультфильма в июне и ноябре, шесть крупных художественных фильмов, четыре блокбастера Marvel и "Аватар 3" (22 декабря).

Перечень с датами выхода фильмов и сериалов Marvel выглядит следующим образом:

  • "Черная вдова" — 1 мая 2020 года

  • Сериал "Сокол и зимний солдат" — осень 2020 года (Disney+)

  • "Вечные" — 6 ноября 2020 года

  • "Шанг-Чи и Легенда Десяти колец" — 12 февраля 2021 года

  • Сериал "ВандаВижен" — весна 2021 года (Disney+)

  • Сериал "Локи" — весна 2021 года (Disney+)

  • "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" — 7 мая 2021 года

  • Продолжение "Человека-паука" — 16 июля 2021 года

  • Мультсериал "Что, если...?" — лето 2021 года (Disney+)

  • Сериал "Соколиный глаз" — осень 2021 года (Disney+)

  • "Тор: Любовь и гром" — 5 ноября 2021 года

  • "Черная пантера 2" — 6 мая 2022 года

Появились первые фото со съемок сериала "Сокол и Зимний Солдат" с Себастианом Стэном (Фото)

Disney также назвал даты выхода пяти неизвестных фильмов Marvel:

  • 7 октября 2022 года

  • 17 февраля 2023 года

  • 5 мая 2023 года

  • 28 июля 2023 года

  • 3 ноября 2023 года

Как сообщалось ранее, в первые сутки после запуска на стриминговом сервисе Disney+ зарегистрировались 10 миллионов человек.

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Кино, Дисней, Киностудия, Студия.
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