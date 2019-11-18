Нашли президента: новый сезон "Американской истории преступлений" пополнился главным героем

Новости культуры:Третий сезон сериала "Американская история преступлений", посвященный импичменту президента Билла Клинтона, обрел своего президента.

Новый сезон расскажет историю импичмента Клинтона глазами трех женщин, занимающих центральное место в расследовании: стажерки Моники Левински (которую сыграет Бини Фельдштейн), Линды Трипп (Сара Полсон) и Паулы Джонс (Аннели Эшфорд). Моника Левински также выступит продюсером грядущего проекта.

Как сообщают иностранные источники, главную роль - роль президента Билла Клинтона. В сезоне "Американская история преступлений: Импичмент" досталась актеру Клайву Оуэну.

Новый сезон антологии основан на книге Джеффри Тообина "Огромный заговор: реальная история сексуального скандала, который едва не обрушился на президента".

Глава FX Джон Лэндграф сказал, что тогда еще первая леди Хиллари Клинтон "не является одним из главных героев" этой истории. Так, что будет ли Хилари в сезоне и кто ее сыграет - не известно.

Импичмент - второй телевизионный проект, на который Оуэн подписался за последние недели.

Съемки нового сезона планируют начать весной, что бы успеть к запланированной к осени 2020 года премьере. Исполнительным продюсером и сценаристом выступает Сара Берджесс. Режиссер сериала - Райан Мерфи. Генриетта Конрад и Джемима Хан являются продюсерами наряду с Левински.

Съемками занимаются Fox 21 и FX Productions.