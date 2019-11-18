Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Порошенко о готовящемся подозрении: Они никого не запугают, у них ничего не выйдет
Порошенко о готовящемся подозрении: Они никого не запугают, у них ничего не выйдет
Европарламентарий о "Северном потоке - 2": Украине нужны гарантии
Европарламентарий о "Северном потоке - 2": Украине нужны гарантии
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
"Я почерпнула для себя много идей": Елена Зеленская дала интервью Vogue UA (Фото)
Елена Зеленская дала интервью Vogue UA

Нашли президента: новый сезон "Американской истории преступлений" пополнился главным героем

Нашли президента: новый сезон "Американской истории преступлений" пополнился главным героем
17:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Третий сезон сериала "Американская история преступлений", посвященный импичменту президента Билла Клинтона, обрел своего президента.

Новый сезон расскажет историю импичмента Клинтона глазами трех женщин, занимающих центральное место в расследовании: стажерки Моники Левински (которую сыграет Бини Фельдштейн), Линды Трипп (Сара Полсон) и Паулы Джонс (Аннели Эшфорд). Моника Левински также выступит продюсером грядущего проекта.

Как сообщают иностранные источники, главную роль - роль президента Билла Клинтона. В сезоне "Американская история преступлений: Импичмент" досталась актеру Клайву Оуэну.

Новый сезон антологии основан на книге Джеффри Тообина "Огромный заговор: реальная история сексуального скандала, который едва не обрушился на президента".

Глава FX Джон Лэндграф сказал, что тогда еще первая леди Хиллари Клинтон "не является одним из главных героев" этой истории. Так, что будет ли Хилари в сезоне и кто ее сыграет - не известно.

Импичмент - второй телевизионный проект, на который Оуэн подписался за последние недели.

Клайв Оуэн в новом мини-сериале от Apple по роману Стивена Кинга 

Съемки нового сезона планируют начать весной, что бы успеть к запланированной к осени 2020 года премьере. Исполнительным продюсером и сценаристом выступает Сара Берджесс.  Режиссер сериала - Райан Мерфи. Генриетта Конрад и Джемима Хан являются продюсерами наряду с Левински.

Съемками занимаются Fox 21 и FX Productions.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Билл Клинтон, Актер, Клайв Оуэн, Американская история преступлений, American Crime Story.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
02 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грипп наступает: кто в зоне риска
Грипп наступает: кто в зоне риска
Давление на журналистов: Портнов пришел в ОПУ
Давление на журналистов: Портнов пришел в ОПУ
Суд отпустил Гриценко под залог в 2,9 млн грн
Суд отпустил Гриценко под залог в 2,9 млн грн
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (11.11 – 17.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь