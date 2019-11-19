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Появился трейлер "Прекрасный день по соседству": сюжет фильма (Видео)

Появился трейлер "Прекрасный день по соседству": сюжет фильма (Видео)
18:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Биографическая драма "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in the Neighborhood) выйдет на большой экран уже 6 февраля 2020 года.

Драматический фильм "Прекрасный день по соседству", главную роль в котором исполнит Том Хэнкс, готовится к мировому релизу. Биографическая лента, снятая по сценарию Мики Фитцермана-Блю и Ноа Харпстера, расскажет историю Фреда Роджерса, реального журналиста, который умер в 2003 году.

При жизни и даже после смерти он остается одним из самых любимых американских телеведущих, именно поэтому у местных кинотворцов родилась идея показать часть его жизни в драматической картине.

По сюжету, циничный журналист Ллойд Фогель, роль которого сыграет Мэтью Рис, получает от руководства задание написать статью об известном телеведущем детской программы Фреде Роджерсе. Том неохотно берется за порученное дело, но после общения с любимцем миллионов он постепенно меняет свои взгляды на жизнь.

Что известно о Фреде Роджерсе?

Фред Роджерс родился в США 20 марта 1928 года. Уже с ранних лет он интересовался телевидением и мечтал получить работу в этой отрасли. Однако, несмотря на это, он поступил в семинарию и получил степень бакалавра в области музыки. В 1951 году Роджерс решил воплощать свою мечту детства и устроился на работу на NBC. Он участвовал в различных музыкальных проектах, в частности, для детей. В течение нескольких лет он совмещал работу на телевидении с активной деятельностью в делах пресвитерианской церкви.

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В 1968 году на большой экран вышел первый выпуск его детской телепрограммы "Наш сосед мистер Роджерс". Шоу сразу же получило огромный успех и было отмечено многими наградами. 27 февраля 2003 года Фред Роджерс умер.

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Кино, Фильм, Биографическая драма, Прекрасный день по соседству, Чудесный день в нашем районе, A Beautiful Day in the Neighborhood.
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