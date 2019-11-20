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Netflix показал первый трейлер сериала "Вампирские войны" (Видео)

Netflix показал первый трейлер сериала "Вампирские войны" (Видео)
10:07 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:"Вампирские войны" — научно-фантастического триллера по мотивам комиксов выдающегося автора Джонатана Мейберри.

Между людьми и вампирами назревает еще одно столкновение, но, к счастью, на этот раз Йен Сомерхолдер сражается на нашей стороне.

В сериале можно будет увидеть Сомерхолдера ("Дневники вампира") в роли доктора Лютера Суонна. Ученый сталкивается с наполненным ужасами миром, когда неизвестная болезнь превращает его лучшего друга Майкла Файна в смертоносного хищника, жаждущего людской крови.

По мере того, как болезнь распространяется и все больше людей трансформируется в иную форму жизни, общество неизбежно раскалывается на два лагеря, и обычные люди вступают в противостояние со все растущим числом вампиров. Пока доктор Суонн ведет гонку со временем, чтобы понять, как остановить происходящее, Файн становится подпольным лидером вампирского клана. 

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Кстати, актерский состав сериала радует знакомыми лицами. Например, друга персонажа Сомерхолдера играет звезда "Стрелы" Эдриан Холмс. Также на экране появятся Питер Аутербридж ("Академия Амбрелла"), Лора Вандервут ("Тайны Смолвиля") и Кимберли-Сью Мюррэй ("Сумеречные охотники").

Все эпизоды первого сезона будут доступны на Netflix уже 5 декабря.

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