Джокер 2: как насчет продолжения истории

Новости культуры:По словам источников, режиссер, скорее всего, вновь объединится со звездой Хоакином Фениксом в продолжение хита.

Психологический триллер Тодда Филлипса "Джокер", который недавно пересек отметку в 1 миллиард долларов сборов, получит продолжение.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Филлипс уже начал работу над второй частью, главную роль в которой, скорее всего, снова сыграет Хоакин Феникс.

Кроме того, Филлипс предложил студии Warner Bros. создать оригинальные истории и для других героев комикс-вселенной DC, к которой принадлежит Джокер. Напомним, в их число входят Бэтмен, Супермен, Аквамен, Чудо-женщина, Харли Квинн и другие. О каких героях идет речь, пока не сообщается.

Психологический триллер "Джокер" вышел в мировой прокат в начале октября. Фильм получил преимущественно положительные оценки, выиграл Венецианский кинофестиваль и стал первым в истории проектом-миллиардером с рейтингом R (дети до 17 лет допускаются только с родителями). Студия выдвинула картину на "Оскар" в 16 номинациях, в том числе во всех основных.