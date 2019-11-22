Экранизация романа Джейн Остин: вышел дебютный тизер-трейлер драмы "Эмма" (Видео)

Новости культуры:Focus Features представила дебютный тизер-трейлер комедийной драмы "Эмма" по одноименному роману Джейн Остин.

Режиссером будущей картины выступил Отем Де Уайлд.

В главной роли снималась Аня Тейлор-Джой, которая также занята в психологическом хоррор-триллере Эдгара Райта. В "Эмме" также сыграли Джонни Флинн, Джош О'Коннор, Билл Найи, Миа Гот и др.

Главная героиня — Эмма Вудхаус — привыкла сватать всех вокруг, так как считает, что отлично разбирается в людях. Однажды она отговаривает свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает ее с викарием Элтоном. Но тот влюбляется в саму Эмму.

Премьера фильма запланирована на февраль 2020 года.

Это не первая экранизация известного ромада Джейн Остин. В 1996 году вышел фильм, в котором главную героиню сыграла Гвинет Пэлтроу, а также сериал с Кейт Бекинсейл.