Фильм о Голодоморе в Украине "Цена правды" выйдет в прокат с тифлокомментарием и субтитрами

Новости культуры:"Цена правды", инклюзия в кинокультуре - это когда каждый человек, несмотря на инвалидность, может прийти на киносеанс в удобное время и просмотреть фильм вместе со всеми.

Картина Агнешки Холланд "Цена правды", созданная при поддержке Госкино, выйдет в широкий прокат 28 ноября.

Как сообщает пресс-служба Госкино, в период проката ленты люди с нарушением зрения и слуха смогут посмотреть фильм, загрузив перед показом специальное приложение на смартфон.

"Это стало возможным благодаря инициативе производителей фильма "Цена правды" и агентства "Доступное кино", - говорится в сообщении.

"Именно таким мы видим решение проблемы недоступности кино для незрячих и неслышащих людей в Украине. Во время проката фильма "Цена правды" незрячие и глухие люди смогут посмотреть фильм во всех кинотеатрах страны с помощью специального приложения. Это большое событие для доступности кино в Украине, и мы рады представить трейлер к фильму с тифлокомментарем и адаптированными субтитрами", - рассказывает он.

Следующим релизом, который важно сделать доступным для всех, по его словам, является фильм "Пульс", что выйдет в прокат в начале 2020 года. Фильм рассказывает историю молодой украинской легкоатлетки Оксаны, которая в результате ужасной автомобильной аварии испытывает много тяжелых травм и почти теряет зрение. Но после длительной реабилитации и возвращения к невероятным тренировкам она берет золото на Паралимпиаде в Пекине.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Фильм рассказывает о том, как в 1933 году уэльский репортер Гарет Джонс ищет свою следующую большую историю. Последние новости приводят его в Москву, где он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", не имеющую ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодоморе, жесткой цензуре, заговоре и массовых репрессиях. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Колхоз животных" Джорджа Оруэлла.

Тифлокомментирование - краткое закадровое описание визуальной части фильма для незрячих зрителей - существует в мировой практике уже более 30 лет, но в Украине адаптированных фильмов крайне мало. Адаптированные субтитры - формат доступности фильма для глухих людей, в котором диалоги и звуки передаются путем надписей и символов.

"Доступное кино" - единственное агентство, профессионально занимающееся адаптацией фильмов для незрячих и неслышащих людей в Украине, в активе которого более 20 украинских и иностранных киноработ.