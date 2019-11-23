Скачать
Суббота, 23.11.2019
"Не сможем забыть, не сможем простить": Зеленский почтил память жертв Голодомора
"Не сможем забыть, не сможем простить": Зеленский почтил память жертв Голодомора
Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее
Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее
Тоттенхэм обыграл команду Ярмоленко в дебютном матче Моуринью
Тоттенхэм обыграл команду Ярмоленко в дебютном матче Моуринью
Эмбер Валлетту арестовали: известны подробности
Эмбер Валлетту арестовали: известны подробности

Lionsgate представил первый тизер хоррора "До гражданской войны" (Видео)

Lionsgate представил первый тизер хоррора "До гражданской войны" (Видео)
17:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера фильма намечена на апрель 2020 года.

Компания Lionsgate представила первый тизер хоррора Джерарда Буша и Кристофера Ренца "До гражданской войны" (Antebellum).

В картине снимались Жанель Монэ ("Лунный свет"), а также Кирси Клемонс, Джена Мэлоун, Джек Хьюстон, Эрик Ланж, Габури Сидибе.

Лента расскажет о популярном авторе Веронике Хенли (Жанель Монэ). По сюжету героиня оказывается в ловушке "ужасающей реальности" и вынуждена раскрыть некую тайну. 

Продюсерами выступают Шон Маккиттрик и Рэймонд Мэнсфилд, которые работали над картинами "Прочь", "Черный клановец", "Мы".

Премьера фильма намечена на 24 апреля 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Премьера, Хоррор, Lionsgate, Тизер, Antebellum, До гражданской войны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД РФ отреагировало на первые слушания в Гааге дела о захвате украинских моряков
02 У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
03 Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно
04 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
05 Маникюр 2019-2020: мегамодный нейл-арт на короткие ноготки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы должны помнить&quot;: Разумков обратился к украинцам
"Мы должны помнить": Разумков обратился к украинцам
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Послеоперационный бред может повышать вероятность развития болезни Альцгеймера
Послеоперационный бред может повышать вероятность развития болезни Альцгеймера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь