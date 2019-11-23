Lionsgate представил первый тизер хоррора "До гражданской войны" (Видео)

Новости культуры:Премьера фильма намечена на апрель 2020 года.

Компания Lionsgate представила первый тизер хоррора Джерарда Буша и Кристофера Ренца "До гражданской войны" (Antebellum).

В картине снимались Жанель Монэ ("Лунный свет"), а также Кирси Клемонс, Джена Мэлоун, Джек Хьюстон, Эрик Ланж, Габури Сидибе.

Лента расскажет о популярном авторе Веронике Хенли (Жанель Монэ). По сюжету героиня оказывается в ловушке "ужасающей реальности" и вынуждена раскрыть некую тайну.

Продюсерами выступают Шон Маккиттрик и Рэймонд Мэнсфилд, которые работали над картинами "Прочь", "Черный клановец", "Мы".

Премьера фильма намечена на 24 апреля 2020 года.