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Воскресенье, 24.11.2019
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"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов
"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов

"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов

"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов
21:51 Сегодня Телеграф dtf.ru Фото: Twitter

Новости культуры:По всему миру картина собрала 330 миллионов долларов.

По итогам прошедшего уик-энда 21-24 ноября, "Холодное сердце 2" заработало в США 127 миллионов долларов. Тем самым оно установило рекорд для анимационных фильмов, выходивших в ноябре. По всему миру картина заработала 330 миллиона долларов. 

Первое "Холодное сердце" в 2013 году за пять дней заработало 93 миллиона долларов в США. При этом оценка картины на CinemaScore — "А+", в то время как у сиквела "А-".

На втором месте американского бокс-офиса оказался "Форд против Феррари". За прошедшие выходные он собрал 15,5 миллионов долларов, а суммарные сборы в США за 10 дней составили 57,4 миллиона долларов. 

Комедия "Прекрасный день по соседству" с Томом Хэнксом стартовала, собрав 13,5 миллиона долларов при бюджете в 25 миллионов долларов. За ней следует триллер "21 мост", продюсерами которого выступили братья Руссо, а главную роль исполнил Чедвиком Боузманом. Картина в свои первые выходные заработала 9,2 миллиона долларов.

Сборы "Ангелов Чарли" во вторые выходные снизились на 62% — до 3,1 миллиона долларов. Таким образом, картина заработала в США 13,9 миллиона долларов.

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Кино, Рейтинг, Мультфильм, Прокат, Холодное сердце, Трейлер, Тизер, Холодное сердце 2, Лидер проката.
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