"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов

Новости культуры:По всему миру картина собрала 330 миллионов долларов.

По итогам прошедшего уик-энда 21-24 ноября, "Холодное сердце 2" заработало в США 127 миллионов долларов. Тем самым оно установило рекорд для анимационных фильмов, выходивших в ноябре. По всему миру картина заработала 330 миллиона долларов.

Первое "Холодное сердце" в 2013 году за пять дней заработало 93 миллиона долларов в США. При этом оценка картины на CinemaScore — "А+", в то время как у сиквела "А-".

На втором месте американского бокс-офиса оказался "Форд против Феррари". За прошедшие выходные он собрал 15,5 миллионов долларов, а суммарные сборы в США за 10 дней составили 57,4 миллиона долларов.

Комедия "Прекрасный день по соседству" с Томом Хэнксом стартовала, собрав 13,5 миллиона долларов при бюджете в 25 миллионов долларов. За ней следует триллер "21 мост", продюсерами которого выступили братья Руссо, а главную роль исполнил Чедвиком Боузманом. Картина в свои первые выходные заработала 9,2 миллиона долларов.

Сборы "Ангелов Чарли" во вторые выходные снизились на 62% — до 3,1 миллиона долларов. Таким образом, картина заработала в США 13,9 миллиона долларов.