Космическая ностальгия: Вышел специальный ролик к девятому эпизоду "Звездных войн" (Видео)

Компания Disney выложила в сеть специальный ролик к девятому эпизоду "Звездных войн" - "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение". Фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" станет девятой и последней частью киносаги. Режиссером фильма стал Джей Джей Абрамс, ранее снявший VII эпизод. Режиссером первых шести частей саги был Джордж Лукас.