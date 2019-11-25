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Понедельник, 25.11.2019

Космическая ностальгия: Вышел специальный ролик к девятому эпизоду "Звездных войн" (Видео)

Компания Disney выложила в сеть специальный ролик к девятому эпизоду "Звездных войн" - "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение". Фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" станет девятой и последней частью киносаги. Режиссером фильма стал Джей Джей Абрамс, ранее снявший VII эпизод. Режиссером первых шести частей саги был Джордж Лукас.
Укринформ
Фото: pinterest.com
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