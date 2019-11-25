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Появился тизер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" (Видео)

Появился тизер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" (Видео)
20:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера сериала намечена на весну 2020 года.

В сети появился новый тизер первого сезона сериала по вселенной "Ходячих мертвецов".

Судя по ролику проект получил название "The Walking Dead: World Beyond".

Сюжет шоу, являющегося спин-оффом оригинального проекта, расскажет об обществе, которое смогло десять лет после начала эпидемии сохранять цивилизованный облик в своем лагере. Группа подростков решает покинуть охраняемую территорию, чтобы исследовать мир, захваченный ходячими мертвецами. 

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Главные роли сыграли Алия Рояль, Алекса Мансур, Аннет Махендру, Николя Канту, Хэл Кэмпстон и др.

Премьера сериала намечена на весну 2020 года, но точная дата пока неизвестна.

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Кино, Ходячие Мертвецы, Тизер, Спин-офф.
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