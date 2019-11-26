Илон Маск стал героем популярного мультфильма (Видео)

Американский предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск появился в новом эпизоде мультсериала "Рик и Морти". В третьей серии четвертого сезона, который стартовал 10 ноября, глава Tesla озвучил персонажа - изобретателя по имени Илон Таск, который руководит компанией Tuskla ("Tusk" в переводе с английского означает "бивень"). Герой в мультсериале прибыл из другой вселенной, в которой у всех людей есть бивни. Он помогает Рику построить робота для ограбления. Добавим, что Илон Маск намекал в Twitter о своем камео в начале года - в аккаунте он поменял имя на Elon Tusk, добавив к нему эмодзи слона.