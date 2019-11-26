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Сценарий новой части "Звездных войн" "слили" в сеть

Сценарий новой части "Звездных войн" "слили" в сеть
13:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Сценарий к финальному эпизоду "Звездных войн" неожиданно появился в Интернете.

Девятая часть фильма "Звездные войны" набирает обороты, ведь до премьеры осталось меньше месяца. Создатели ленты представляют фанатам тизеры, постеры, кадры со съемок и другие детали предстоящей премьеры, чтобы еще больше подогреть интерес. Однако опубликованный в сети сценарий "Звездных войн: Скайуокер. Восхождение" был незапланированным. Режиссер IX эпизода рассказал, что на самом случилось.

Режиссер будущей картины Джеффри Джейкоб Абрамс стал гостем шоу "Доброе утро, Америка", в эфире которого рассказал, что при производстве IX эпизода "Звездных войн" произошла утечка. Сценарий будущей части появился в Интернете.

Создатель признался, что виновником этого стал один из актеров, имя которого не назвал, но отметил, что хотел бы разоблачить злодея. По словам режиссера, герой фильма забыл сценарий в гостинице, после чего кто-то из персонала опубликовал весь текст на сайте eBay. Однако компания Lucasfilm вовремя приняла необходимые меры и распространение прекратилось в нужный момент.

Космическая ностальгия: Вышел специальный ролик к девятому эпизоду "Звездных войн" (Видео)

То, что сценарий появился на аукционе, заметил один из сотрудников киностудии, благодаря которому, собственно, удалось предупредить мировое распространение.

Напомним, что премьера девятой части фильма "Звездных войн", которая получила название "Скайуокер. Восхождение", запланирована в Украине на 19 декабря.

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Фильм, Звездные войны, Сценарий.
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