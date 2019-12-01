В Стамбуле презентовали киноленту "Чужая молитва"

Новости культуры:Историко-драматический фильм "Чужая молитва" основан на реальных событиях.

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеітаблаєв в рамках Дней украинского кино в Стамбуле представил историко-драматический фильм, основанный на реальных событиях, - "Чужая молитва".

"Для меня особенно важно, что эта история построена на историческом факте. О том как во время Второй мировой войны в городе Бахчисарай в Крыму девушка, крымская тартака, Саиде Арифова, спасла от смерти более 90 детей, большинство из которых были иудеями. Исключительность того, что она спасла их два раза", - заинтриговал зрителей перед показом режиссер картины и исполнитель одной из ролей Ахтем Сеитаблаев.

Он уточнил, что первый раз мужественная девушка спасала детей от нацистов, выдав их за крымских татар, второй – через несколько лет, когда советские представители НКВД депортировали крымских татар и она успела показать настоящие документы и доказать, что это были не крымские татары, а иудеи.

"Этот фильм мы снимали не в Крыму. Съемка происходила во время оккупации Крыма Россией. Поэтому Крым мы снимали в Грузии. В этом для меня есть определенный символизм, потому что Грузии также знают, что такое российская агрессия. Надеюсь, что во время просмотра вы поймете смысл названия "Чужая молитва" и то, что молитва идет к Всевышнему ради спасения детей, сказанная на любом языке, представителем любой религиозной конфессии, она не бывает чужой", - сказал Сеитаблаев.

После просмотра режиссер ответил на вопросы зрителей и рассказал о процессе съемки.

По его словам, снимать было довольно непросто, потому что, например, дети-актеры не владели языками, которые позволяли бы им свободно общаться между собой, но за несколько дней они смогли найти общий язык.

Также он рассказал о том, почему для создания картины выбрал именно историю Саиде Арифовой.

"Кино – это маленький срез жизни... Когда-то моя учительница сказала, что я должен ставить спектакли только о том, что не могу не снимать", - рассказал Сеитаблаев.

Отвечая на вопрос о том, есть ли намерение продолжать съемки на основе уже реализованы технологии, Сеитаблаев сказал, что он хочет снять фильм об освобожденном Крыме и о возвращение на полуостров крымских татар, которые вынуждены были покинуть родную землю в годы депортации.

Как известно, на днях в Стамбуле проходят Дни украинского кино.1 декабря зрителю будет представлено семейный приключенческий фильм-фэнтези "Фокстер и Макс" и легенду украинского кино – фильм "Тени забытых предков".