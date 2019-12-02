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В Сети появился первый тизер фильма "007: Не время умирать" (Видео)

В Сети появился первый тизер фильма "007: Не время умирать" (Видео)
11:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Премьера фильма в Украине запланирована на 9 апреля 2020 года.

Уже вскоре на большой мировой и украинский экран выйдет долгожданный фильм о приключениях любимого секретного агента 007. То, что премьера фильма "007: Не время умирать" не за горами подтверждают и создатели фильма, опубликовав первый официальный тизер.

Дэниел Крейг, который таки в последний раз сыграл роль культового агента, Джеймса Бонда, появился в первом официальном тизере к фильму "007: Не время умирать". На днях британский актер лично заявил и тем самым подтвердил слухи, что в последний раз вернулся к роли секретного шпиона.

Как известно, фильм 2019 года, снятый по мотивам произведений Яна Флеминга станет 25 лентой о спецагенте МИ-6. Первые наброски по проекту появились в 2016 году. Однако работа находилась на стадии разработки несколько лет из-за смены состава съемочной команды. Однако, в конце концов, режиссером фильма утвердили Кэри Фукунага, который работает над его выпуском. 

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По сюжету, Джеймс Бонд, который является секретным агентом 007, решил отдохнуть от бешеного ритма жизни. Чтобы насладиться покоем, он отправился на Ямайку. Однако и в теплых краях агента 007 найдут его коллеги, если им понадобится его помощь.

Феликс Лейтер из ЦРУ рассказывает Джеймсу Бонду подробности исчезновения одного ученого и просит принять участие в расследовании. Тот, несмотря на нежелание присоединяться к команде и браться за новое дело, соглашается помочь давнему знакомому.

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Кино, Фильм, Трейлер, Тизер, КиноэФильмы кино, 007: Не время умирать.
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