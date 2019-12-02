Незабываемые вечера в атмосфере радости и любви: легендарные фильмы о Рождестве

1 "Один дома" Это самый популярный, самый традиционный, самый атмосферный фильм о ценности семьи. Многодетная семья МакАлистер отправляется на выходные в Париж, чтобы отметить там Рождество. Но родители забывают дома Кевина, своего младшего сына… И вот здесь начинаются необычные приключения мальчика, который оказывается сам дома и дает отпор преступникам, желающим обокрасть дом. Сейчас уже невозможно представить новогодние праздники без этого замечательного фильма. В 90-е годы этот фильм был настолько популярным, что сборы в кинотеатрах превысили 285 миллионов долларов. Эта роль сделала Маколея Калкина самым знаменитым ребенком-актером всех времен. Сейчас его уже не встретить на больших экранах, ведь через несколько лет после выхода фильма "Один дома" его перестали приглашать в кино.

2 "Отпуск по обмену" Две женщины, одна – из Британии, а вторая – из США, решают поменяться семьями на Рождество. В итоге, каждая из них влюбляется в мужа другой. В фильме играют звезды Голливуда: Камерон Диас, Джуд Лоу, Кейт Уинслет и Джек Блек. Классика кинематографа о настоящей любви в атмосфере новогодней и рождественской сказки.

3 "На месте принцессы" Простая кухарка и будущая принцесса вдруг узнают, что они – близняшки. Они создают план подмены: каждая хочет оказаться на месте другой хотя бы на время, в период семейного праздника Рождества. Кстати, главную роль в фильме исполнила Ванесса Хадженс! Ну а чудеса кинопроизводства сделали так, что вы сможете увидеть на экране двух Ванесс одновременно. Одни преимущества! Эту ленту точно оценят поклонники фильмов о близнецах.

4 "Гринч" Знаменитый монстр, который по-настоящему ненавидит Рождество и все, что с ним связано, вызывает в зрителях только любовь и улыбки. Фильм создан по мотивам книги Доктора Сьюза, а главную роль исполняет Джим Керри (хотя его и тяжело узнать под слоем грима). Сюжет раскручивается вокруг попыток этого самого Гринча испортить Рождество жителям города.

5 "Рождественская история" Все мы знаем историю, написанную гениальным Чарльзом Диккенсом: три духа посещают Ебенезера Скруджа и отправляются с ним в путешествие по его прошлому, настоящему и будущему. Что примечательно, главного героя в этом фильме тоже исполнил Джим Керри. Чарльз Диккенс рассказал невероятную историю о скупом старике, который переоценивает всю свою жизнь в канун Рождества.

6 "Гремлины" Этот фантастический, комедийный фильм ужасов в свое время стал одним из самых популярных. Его создал режиссер Джо Данте, а продюсером выступил Стивен Спилберг. Путешественник дарит своему сыну очень необычное, но забавное существо. Есть три обязательных правила по уходу за этим существом, а если они нарушаются, то начинают происходить странные и даже страшные вещи. Гремлины – еще те пакостники!

7 "Полярный экспресс" Замечательный вариант, как для самых маленьких, так и для взрослых, которые еще не утратили веры в сказку. Водитель экспресса едет с маленьким мальчиком на Северный Полюс, чтобы доказать, что Санта Клаус существует. Очень добрый и сказочный анимационный фильм, который никого не оставит равнодушным.

8 "Пока ты спал" Молодая девушка влюбилась в красавца, который не обращает на нее никакого внимания. Однажды этот парень падает на рельсы в метро, а эта девушка (Сандра Буллок) спасает своего возлюбленного. Парень попадает в кому, а его родственники верят, что эта девушка – его невеста. Еще те интриги!

9 "Неспящие в Сиэтле" "Неспящие в Сиэтле" – один из 85 самых романтичных фильмов в истории. Сын вдовца отправляет письмо на радио, чтобы найти своему папе достойную жену. Этот шаг приводит к невероятным последствиям. В фильме шикарный актерский состав: Том Хенкс и Мег Райан.