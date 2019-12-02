"Захватило" прокат: в Корее жалуются на "Холодное сердце 2"

Более того, чем более высокие кассовые сборы получает картина, тем больше скандальные новости распространяются. На этот раз на мультфильм от Disney пожаловались в Южной Корее за якобы "захваченное" прокатное время в кинотеатрах.
Только в сети заговорили об очередном рекорде мультфильма "Холодное сердце 2" в День благодарения, как диснеевский мульт снова обвинили в проступках. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в подразделение Disney в Южной Корее поступила жалоба на компанию и их работу от местной неправительственной организации организация Public Welfare Committee (PWC).
Они заявляют, что известная киностудия нарушила антимонопольное законодательство страны, заполнив мультфильмом "Холодное сердце 2" 88% сеансов в кинотеатрах Южной Кореи. То есть лента, которая стала рекордсменом в нескольких категориях и получила большой успех, стала доминантной среди всех картин.
Однако стоит добавить, что, несмотря на жалобы от организации, мультфильм "Холодное сердце 2" пользовался большой популярностью в Южной Корее, в частности, количество проданных билетов достигает 8,5 миллиона единиц, а кассовые сборы составляют более 60 миллионов долларов. Такие показатели позволили Южной Корее занять третье место в рейтинге самых популярных мировых рынков для "Холодного сердца".