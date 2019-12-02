"Захватило" прокат: в Корее жалуются на "Холодное сердце 2"

Новости культуры:Скандалы вокруг анимационной ленты "Холодное сердце 2" не утихают.

Более того, чем более высокие кассовые сборы получает картина, тем больше скандальные новости распространяются. На этот раз на мультфильм от Disney пожаловались в Южной Корее за якобы "захваченное" прокатное время в кинотеатрах.

Только в сети заговорили об очередном рекорде мультфильма "Холодное сердце 2" в День благодарения, как диснеевский мульт снова обвинили в проступках. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в подразделение Disney в Южной Корее поступила жалоба на компанию и их работу от местной неправительственной организации организация Public Welfare Committee (PWC).

Они заявляют, что известная киностудия нарушила антимонопольное законодательство страны, заполнив мультфильмом "Холодное сердце 2" 88% сеансов в кинотеатрах Южной Кореи. То есть лента, которая стала рекордсменом в нескольких категориях и получила большой успех, стала доминантной среди всех картин.

Однако стоит добавить, что, несмотря на жалобы от организации, мультфильм "Холодное сердце 2" пользовался большой популярностью в Южной Корее, в частности, количество проданных билетов достигает 8,5 миллиона единиц, а кассовые сборы составляют более 60 миллионов долларов. Такие показатели позволили Южной Корее занять третье место в рейтинге самых популярных мировых рынков для "Холодного сердца".