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Появился тизер-трейлер "Черной вдовы" (Видео)

Появился тизер-трейлер "Черной вдовы" (Видео)
11:15 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Студия Marvel представила первый расширенный тизер грядущего сольника "Черной вдовы".

Поклонникам киновселенной есть чему порадоваться: в начале двухминутного ролика представлены кадры из фильмов "Мстители", "Мстители: Эра Альтрона" и "Первый мститель: Другая война".

Кроме флэшбеков Наташи Романофф тизер знакомит зрителей с новыми героями в лице Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвида Харбора, каждый из которых говорит с заметным русским акцентом.

Стоит отметить, что русскому дубляжу придется немало постараться, чтобы передать весь колорит оригинала. В остальном же видеоролик демонстрирует стандартный набор для супергеройского кино: драки, перестрелки, погони и вопросы, ответы на которые фанаты получат уже в самом фильме. 

На данный момент известно, что главным антагонистом станет Таскмастер, события ленты будут происходить до начала "Противостояния" и у поклонников киновселенной есть шанс вновь увидеть на больших экранах Тони Старка в броне Железного человека. Правда, пока достоверно неизвестно, действительно ли создатели заготовили камео для Роберта Дауни младшего.

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Кроме всего прочего, ходили слухи, что в картине может появиться и Зимний Солдат, так как очевидцы видели Себастиана Стэна на съемках "Черной вдовы". Какие слухи подтвердятся, а какие нет — станет известно уже в следующем году.

Премьера первого фильма Четвертой фазы киновселенной Marvel состоится 1 мая 2020 года.

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