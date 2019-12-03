BBC назвала дату выхода новых серий "Доктора Кто": опубликован новый трейлер (Видео)

Новости культуры:К роли Доктора снова вернется Джоди Уиттакер.

В сети появился новый трейлер двенадцатого сезона британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто", в котором названа дата выхода новых серий - 1 января 2020 года.

К роли Доктора снова вернется Джоди Уиттакер. Она появилась в одиннадцатом сезоне и стала первой женщиной в роли Доктора.

Детали сюжет держатся в секрете. Сезон будет состоять из 10 серий и специального эпизода. Шоураннером вновь выступил Крис Чибнелл ("Убийство на пляже").

Напомним, первая серия "Доктора Кто" вышла 23 ноября 1963 года на канале ВВС.