Компания Apple купила права на съемки документалки о Билли Айлиш

Новости культуры:Apple снимет документальный фильм о Билли Айлиш

Компания Apple заплатила $25 млн певице Билли Айлиш за права на съёмку документального фильма о ней для платформы Apple TV+.

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что фильм о Билли Айлиш расскажет о жизни 17-летней певицы после выхода её дебютного альбома в марте 2019 года.

Режиссёром картины выступит Р. Дж. Катлер. Документальный фильм будет создан в сотрудничестве с Interscope Records.

Ожидается, что фильм о Билли Айлиш выйдет на Apple TV+ в 2020 году.

Ранее Apple выпустила документальные фильмы о Тейлор Свифт и Эде Ширане, которые доступны подписчикам сервиса Apple Music.