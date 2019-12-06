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Документальный фильм "Земля голубая, как будто апельсин" покажут на фестивале в США

Документальный фильм "Земля голубая, как будто апельсин" покажут на фестивале в США
08:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Режиссером и автором сценария является Ирина Цилык, фильм является ее полнометражным дебютом.

Мировая премьера дебютного полнометражного документального фильма Ирины Цилык "Земля голубая, как будто апельсин" состоится на крупнейшем фестивале независимого кино в США 2020 Sundance Film Festival, в конкурсной секции World Documentary Competition.

Об этом сообщает Госкино.

""Земля голубая, как будто апельсин" рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Обыденность многих гражданских людей в прифронтовой зоне в корне изменилась. 36-летняя Анна сама воспитывает четырех детей. Обстрелы в Красногоровке, где живут наши герои, не прекращаются. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружна и жизнерадостна. Мама и дети имеют разные увлечения, играют на различных музыкальных инструментах и, что самое интересное, снимают сами фильмы о своей жизни во время войны", - говорится в сообщении.

Кинопроект полнометражного документального фильма "Земля голубая, как будто апельсин" (рабочее название - "Желтый автобус") стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино, сумма государственной финансовой поддержки составила 2 млн 728,2 тыс. грн (48,3% общей стоимости производства фильма).

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Оператор – Вячеслав Цветков, монтаж – Иван Банников, Ирина Цилык, звукорежиссер – Йонас Максвитис. Лента создана украинской продакшн-компанией "Альбатрос Комуникос" (продюсер Анна Капустина) и литовской продакшн-компанией "Мунмейкерс" (продюсер Гедре Жицките) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского фільмоцентру и IDFA Bertha Fund (Нидерланды).

Съемки фильма продолжались 2017-2019 гг. в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой обл., а также в Киеве.

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США, Фильмы, Кино, Документальный фильм, Земля голубая как будто апельсин.
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