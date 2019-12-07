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В Украине стартует производство фильма “Короли рэпа”

В Украине стартует производство фильма “Короли рэпа”
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Финансированием музыкальной драмы займется Госкино.

Государственное агентство Украины по вопросам кино и ООО "Кристи Фильм" заключили договор о предоставлении государственной поддержки на производство фильма "Короли рэпа".

Как сообщает пресс-служба Госкино,финансовая поддержка составит 20 млн 960 тыс. грн, то есть 80% общей стоимости производства фильма.

"Кинопроект музыкальной драмы "Короли рэпа" стал одним из победителей фильма одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссер ленты - Мирослав Латик, автор сценария - Роман Магрук, продюсеры - Юрий и Дмитрий Минзянов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это история о семнадцатилетнем выпускнике сельской школы, парне по прозвищу Казан, который больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки. Ради своей мечты он готов рискнуть, но обстоятельства направляют его жизнь в другом направлении.

 Режиссер "Якова" негодует в связи с отказами Госкино

Релиз фильма в Украине запланирован на 2021 год.

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Кино, Фильм, Производство, Госкино, музыкальная драма, Киносъемки.
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