Опубликован первый трейлер боевика с Райаном Рейнольдсом (Видео)

Новости культуры:На экраны фильм выйдет 3 июля 2020 года.

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер комедийного боевика "Свободный" (Free Guy) с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

Сюжет будет посвящен обычному банковскому клерку, который неожиданно осознает, что является второстепенным NPC в компьютерной игре, и решает спасти свой мир.

Помимо Рейнольдса, в фильме появятся Джо Кири, Джоди Комер и Тайка Вайтити. Менее чем за сутки трейлер собрал более трех миллионов просмотров.

Напомним, что фильм "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса стал лучшим европейским фильмом на 32-й церемонии вручения наград Европейской киноакадемии. Лантимос также получил награду как лучший режиссер, а исполнительница главной роли Оливия Колман за работу в этом фильме, который рассказывает о придворных интригах в Великобритании 18-го века, признана лучшей европейской актрисой (ранее она также получила "Оскар" за эту роль).