Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

Новости культуры:"Сумасшедшая свадьба 2" покажет, как сложилась жизнь колоритной семьи через год после нетипичной церемонии.

После невероятного успеха комедии "Сумасшедшая свадьба" ее авторы решили снять смешное продолжение истории. По замыслу режиссеров, в сети будут опубликованы 6 коротких роликов-тизеров, а затем и официальные трейлеры.

Как сообщалось ранее, премьера киноленты запланирована на 25 декабря. Но пока авторы фильма "Сумасшедшая свадьба 2" искусно взялись подогревать интерес фанатов, опубликовав новый трейлер к комедии. Главные герои Василий, Тарас, Ольга, Ашот, отец Евлампий, хорист Кондрат, тамада Назарий и подполковник Попадюк попадут в очередные курьезные ситуации. А вот в ролике всех их интересует один вопрос: "Что, опять?"

Еще одна дочь Василия Сердюка планирует выйти замуж, поэтому зрителей ждет еще одна порция юмора, сумасшедших приключений и, конечно же, романтики.

"История в "Сумасшедшей свадьбе 2" должна не только происходить по всем канонам, которые мы изобрели в первой части, не только быть логическим ее продолжением. Она должна превзойти свою предшественницу. Стать еще более неожиданной, яркой, смешной. Еще более сумасшедшей! Наши сценаристы Николай Куцик и Алексей Приходько с такой задачей справились на все 100%. А теперь время перенести это с бумаги в трехмерный мир кино – начинается самое интересное!" – рассказал актер и продюсер Юрий Горбунов.

Кроме известных актеров киноленты, впервые в фильме снимется Алексей Завгородний (Позитив). Он станет хористом Кондратием, который будет помогать отцу Евлампию (Потап) и диакону Пилипону (Монатик).

"Мой герой – абсолютный неофит в церковном бизнесе, на этом строится его характер. Кондратий должен помогать отцу Евлампию, а то пользуется его неосведомленностью и частенько злоупотребляет полномочиями. Евлампия играет Потап, с которым в жизни мы хорошие друзья. Надеюсь, в фильме наш тандем будет не менее успешным и интересным. Мне кажется, я даже похож на молодого церковного служителя!" – поделился Позитив.