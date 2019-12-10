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Вторник, 10.12.2019
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Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)
14:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:"Сумасшедшая свадьба 2" покажет, как сложилась жизнь колоритной семьи через год после нетипичной церемонии.

После невероятного успеха комедии "Сумасшедшая свадьба" ее авторы решили снять смешное продолжение истории. По замыслу режиссеров, в сети будут опубликованы 6 коротких роликов-тизеров, а затем и официальные трейлеры.

Как сообщалось ранее, премьера киноленты запланирована на 25 декабря. Но пока авторы фильма "Сумасшедшая свадьба 2" искусно взялись подогревать интерес фанатов, опубликовав новый трейлер к комедии. Главные герои Василий, Тарас, Ольга, Ашот, отец Евлампий, хорист Кондрат, тамада Назарий и подполковник Попадюк попадут в очередные курьезные ситуации. А вот в ролике всех их интересует один вопрос: "Что, опять?"

Еще одна дочь Василия Сердюка планирует выйти замуж, поэтому зрителей ждет еще одна порция юмора, сумасшедших приключений и, конечно же, романтики. 

"История в "Сумасшедшей свадьбе 2" должна не только происходить по всем канонам, которые мы изобрели в первой части, не только быть логическим ее продолжением. Она должна превзойти свою предшественницу. Стать еще более неожиданной, яркой, смешной. Еще более сумасшедшей! Наши сценаристы Николай Куцик и Алексей Приходько с такой задачей справились на все 100%. А теперь время перенести это с бумаги в трехмерный мир кино – начинается самое интересное!" – рассказал актер и продюсер Юрий Горбунов.

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Кроме известных актеров киноленты, впервые в фильме снимется Алексей Завгородний (Позитив). Он станет хористом Кондратием, который будет помогать отцу Евлампию (Потап) и диакону Пилипону (Монатик).

"Мой герой – абсолютный неофит в церковном бизнесе, на этом строится его характер. Кондратий должен помогать отцу Евлампию, а то пользуется его неосведомленностью и частенько злоупотребляет полномочиями. Евлампия играет Потап, с которым в жизни мы хорошие друзья. Надеюсь, в фильме наш тандем будет не менее успешным и интересным. Мне кажется, я даже похож на молодого церковного служителя!" – поделился Позитив.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Комедии, Комедийный сериал, Сумасшедшая свадьба, Сумасшедшая свадьба 2.
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