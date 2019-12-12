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"Матрица 4": Warner Bros. объявила дату выпуска сиквела

"Матрица 4": Warner Bros. объявила дату выпуска сиквела
16:05 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Кинокомпания Warner Bros. объявила дату премьеры новой "Матрицы", в которой к своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

"Матрица-4" выйдет в мировой прокат 21 мая 2021 года.

Напомним, в режиссерское кресло сядет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. Оператором новой "Матрицы" выступит оскароносный Джон Толл ("Железный человек", "Ванильное небо").

Как сообщалось ранее, Киану Ривз уже прочитал сценарий "Матрицы 4" и поделился впечатлением. Также известно, в новом фильме сыграет звезда "Игры престолов" и "Железного кулака" Джессика Хенвик, и к актерскому составу присоединился Джонатан Грофф ("Охотник за разумом").

Киану Ривз прочел сценарий "Матрицы 4" и поделился первым впечатлением (Видео)

Первая часть "Матрицы", впоследствии ставшая культовой, вышла на экраны ровно 20 лет назад. Кроме Ривза и Мосс, одну из ключевых ролей в ней сыграл также Лоуренс Фишберн. Летом этого года в честь юбилея фильм вышел в повторный прокат. 

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Все по теме:

Кино, Фильм, Киану Ривз, Сиквел, Кэрри-Энн Мосс, матрица 4.
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