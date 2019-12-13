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Комедийно-драматический сериал "Удивительная миссис Мейзел" продлили на четвертый сезон

Комедийно-драматический сериал "Удивительная миссис Мейзел" продлили на четвертый сезон
20:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Съемки стартуют весной, а премьера состоится не раньше конца 2020 года.

Amazon Prime продлил сериал "Удивительная миссис Мейзел" на четвертый сезон, сразу после выхода третьего.

Как сообщает Deadline, съемки стартуют весной, а премьера состоится не раньше конца 2020 года.

В центре сюжета — обычная домохозяйка, которая решает стать профессиональным стендап-комиком в разгар 50-х. Сериал быстро стал хитом и был оценен ведущими кинопремиями мира после выхода в 2017 году.

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К своим ролям вернутся Рэйчел Броснахэн, получившая за эту роль "Эмми", Тони Шалуб, Алекс Борштейн и другие.

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Кино, Сериал, Amazon, Трейлер, Четвертый сезон, Amazon Prime, Удивительная миссис Мейзел.
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