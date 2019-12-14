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Суббота, 14.12.2019
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"Эра ИИ": Роберт Дауни-младший станет ведущим мини-сериала от YouTube (Видео)

"Эра ИИ": Роберт Дауни-младший станет ведущим мини-сериала от YouTube (Видео)
06:38 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:YouTube запускает шоу об искусственном интеллекте. Его будет вести Железный человек.

Крупнейший в мире видеохостинг YouTube выпустит документальный сериал об искусственном интеллекте с Робертом Дауни-младшим в роли ведущего.

"Эра ИИ" состоит из восьми серий. Подписчикам сервиса YouTube Premium будут доступны сразу четыре серии, для остальные платформа будет выпускать новые серии каждую неделю.

Сериал обещает глубокое погружение в историю возникновения ИИ и его влиянию на современный мир. Кто, если не Тони Старк лучше разбирается в этом?

На YouTube опубликован рейтинг самых просматриваемых видео (Видео)

Премьера сериала "Эра ИИ" состоится на YouTube 18 декабря.

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YouTube, Искусственный интеллект, Роберт Дауни младший.
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