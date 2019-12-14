"Эра ИИ": Роберт Дауни-младший станет ведущим мини-сериала от YouTube (Видео)

Крупнейший в мире видеохостинг YouTube выпустит документальный сериал об искусственном интеллекте с Робертом Дауни-младшим в роли ведущего.
"Эра ИИ" состоит из восьми серий. Подписчикам сервиса YouTube Premium будут доступны сразу четыре серии, для остальные платформа будет выпускать новые серии каждую неделю.
Сериал обещает глубокое погружение в историю возникновения ИИ и его влиянию на современный мир. Кто, если не Тони Старк лучше разбирается в этом?
Премьера сериала "Эра ИИ" состоится на YouTube 18 декабря.