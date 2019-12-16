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Четвертая часть комедии "Дневник Бриджит Джонс": ожидаемое продолжение

Четвертая часть комедии "Дневник Бриджит Джонс": ожидаемое продолжение
12:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости культуры:Продюсеры комедийной ленты "Бриджит Джонс" намекнули на продолжение.

Фанаты комедии и любимой героини Бриджит Джонс могут увидеть ожидаемое продолжение. Создатели фильма "Дневник Бриджит Джонс" намекнули на выпуск 4 части.

Если вы ценитель легких историй, или, например, такие фильмы, как "Дневник Бриджит Джонс" заставляют вас проще смотреть на жизнь, но вы устали ждать новую часть, мы порадуем вас радостной новостью. На сайте издания Variety отмечается, что продюсеры культовой трилогии намекнули на новый эпизод.

Британские продюсеры Тим Беван и Эрик Феллнер признались в интервью для сайта, что, по всей вероятности, продолжению легендарной истории быть.

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Есть что-то довольно эффектное во всей этой серии фильмов. С точки зрения целого жанра в мейнстриме, не думаю, что кто-то делал подобное до нас: показать Рене в ее 20, 30, 40 лет и уже в 50. Надеюсь, у нас получится, – сказал Эрик Феллнер.

Однако других подробностей о будущем проекте кинотворцы не рассекретили. Напомним, что первая часть фильма "Дневник Бриджит Джонс" вышла в 2001 году. Главную роль исполнила Рене Зеллвегер, которая снялась также в продолжении, которое получило название "Бриджит Джонс: Грани разумного". После этой части и создатели, и герои взяли паузу на 12 лет, поскольку третья серия "Ребенок Бриджит Джонс" вышла в 2016 году.

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Фильмы, Комедии, Дневник Бриджит Джонс, Рене Зелльвегер, "Ребенок Бриджит Джонс".
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