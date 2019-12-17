"Ты": в сети появился дебютный трейлер второго сезона сериала (Видео)

Новости культуры:Netflix показал трейлер второго сезона сериала "Ты" о серийном убийце.

Драматический сериал с элементами триллера "Ты" основан на одноименном романе Кэролайн Кепнес и рассказывает о серийном убийце Джо Голдберге.

По сюжету, когда успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу, для него становится ясно, что ради нее он готов на все. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Во втором сезоне убийца Джо Голдберг (Пенн Бэджли) переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и авторы пообещали, что продолжение получится более жестоким, кровавым и жутким.

Выход нового сезона сериала состоится на Netflix 26 декабря этого года.

Напомним, премьера первого сезона состоялась на канале Lifetime 9 сентября 2018 года. 27 июля 2018 года телеканал продлил телесериал на второй сезон, который впоследствии переехал на Netflix.