Disney переснимет комедию 1989 года "Тернер и Хуч" в формате сериала

Новости культуры:Над новым проектом работает создатель "Одаренных" Мэтт Никс.

Disney+ работает над производством сериала "Тернер и Хуч", который станет перезапуском культовой комедии с Томом Хэнксом 1989 года.

Как сообщает Variety, над новым проектом работает создатель "Одаренных" Мэтт Никс.

Пока неизвестно станет ли сериал совершенно новым переосмыслением уже знакомой истории или же будет следовать оригинальному фильму.

Напомним, что картина Роджера Споттисвуда рассказывает о детективе Скотте Тернере, который объединяет свои усилия с неподдающимся дрессировке псом Хучем. Но чтобы раскрыть преступление, этим двоим приходится подружиться.