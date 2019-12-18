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Среда, 18.12.2019
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Netflix открыл "вакансию" охотника за монстрами: хотите поработать?

Netflix открыл "вакансию" охотника за монстрами: хотите поработать?
16:04 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:У соискателя должен быть собственный конь, оружие, броня и снаряжение для охоты.

Стриминговый сервис Netflix в преддверии премьеры сериала "Ведьмак" опубликовал на своем сайте "вакансию" для настоящего охотника на монстров.

"Вы внутренне мотивированный, ориентированный на результат одинокий волк? У вас есть страсть к решению проблем и убийству монстров (буквально и фигурально)? Столкновение серебрянного меча с магическими существами воодушевляет вас? Если так, ознакомьтесь с невероятной вакансией от Netflix", – говорится в сообщении.

Сервис ищет человека, который будет защищать от монстров 158 миллионов подписчиков сервиса по всему миру. Вместе с другими ведьмаками он будет отвечать за борьбу с монстрами, опасными зверями, демонами, преступниками и прочими нежелательными элементами.

При этом, компания не предоставляет снаряжения. У соискателя должен быть собственный конь, оружие, броня и прочее снаряжение для охоты.

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Идеальный кандидат на эту должность должен обладать дипломом аккредитованной школы Ведьмаков, или иметь за плечами сопоставимый жизненный опыт. Кроме того, быть физически сильным и не бояться долгих периодов одиночества, но при этом демонстрировать отличные навыки переговорщика.

Netflix предлагает контрактную форму сотрудничества. Медстраховка доступна в том случае, если кандидат "знает правильное заклинание".

Напомним, новый сериал основан на фентезийном цикле польского писателя Анджея Сапковского.

Сюжет шоу расскажет о ведьмаке Геральте, мутанте, который натренирован убивать чудовищ. Ему предстоит найти Цириллу, принцессу Цинтры, за которой охотится Эмгыр вар Эмрейс, император Нильфгаарда, развязавший войну с королевствами Севера.

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Фильмы, Кино, Работа, Трейлер, Вакансия, Netflix, Генри Кавилл, Ведьмак.
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