Мультфильм "Вперед": в сети появился новый трейлер (Видео)

Новости культуры:Также представлены постеры с главными героями мультфильма.

Студия Pixar представила новый трейлер анимационного фильма "Вперед" (Onward) от Дэна Скэнлона ("Университет монстров"), а также персонажные постеры.

Мультфильм рассказывает о мире мифических существ (гномы, единороги, русалки, драконы), до которого добралась цивилизация. Два брата-эльфа решают отправиться в путешествие в поисках настоящей древней магии, которая исчезла из их города.

Главных героев в оригинальной ленте озвучили Том Холланд и Крис Пратт.

Анимация выйдет в украинский прокат 5 марта 2020 года.