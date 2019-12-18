Скачать
Среда, 18.12.2019
"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)
Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)

Мультфильм "Вперед": в сети появился новый трейлер (Видео)

Мультфильм "Вперед": в сети появился новый трейлер (Видео)
19:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Также представлены постеры с главными героями мультфильма.

Студия Pixar представила новый трейлер анимационного фильма "Вперед" (Onward) от Дэна Скэнлона ("Университет монстров"), а также персонажные постеры.

Мультфильм рассказывает о мире мифических существ (гномы, единороги, русалки, драконы), до которого добралась цивилизация. Два брата-эльфа решают отправиться в путешествие в поисках настоящей древней магии, которая исчезла из их города.

Главных героев в оригинальной ленте озвучили Том Холланд и Крис Пратт.

Появился украинский трейлер мультфильма "Вперед" (Видео)

Анимация выйдет в украинский прокат 5 марта 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Мультфильм, Pixar, Трейлер, ”Вперед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
02 Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
04 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
05 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
Декабрь в Киеве побил зимний рекорд
Декабрь в Киеве побил зимний рекорд
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
&quot;Властелин колец&quot; от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей
"Властелин колец" от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь