Заглянуть "за кулисы": редкие фото со съемок "Титаника"

1 19 декабря 1997 года состоялась премьера фильма "Титаник". На съемки потратили 200 миллионов долларов, что было рекордным бюджетом для того времени. Следующий рекорд — фильм стал самым кассовым за всю историю кинематографа, собрав 1,8 миллиарда долларов. Этот рекорд смог побить лишь через 12 лет фильм "Аватар". В начале 1996 года на побережье Rosarito Beach в штате Baja California (Мексика) было начато строительство нового гигантского павильона студии 20th Century Fox, в котором должны были снимать большинство сцен для фильма. Там же при помощи пяти тонн динамита был создан бассейн с водоизмещением четыре миллиона литров, в котором в будущем будет "плавать" самая большая модель в истории кинематографа.

2 Художнику-постановщику картины Питеру Ламонту (Peter Lamont) удалось получить у судостроительной компании Harland & Wolff копии чертежей "Титаника". Используя их, а также дневник Томаса Эндрюса (Thomas Andrews), главного дизайнера корабля, строители начали работы по постройке почти полной копии "Титаника".

3 Финальная модель созданного корабля достигает 231 м в длину, тогда как настоящий лайнер был всего на 34 метра длиннее. Именно на борту этого "корабля" были произведены съемки актеров, замененных позже в фильме на цифровых дублеров. "Благодаря съемкам, на нашем макете корабля количество спецэффектов сократилось почти на тысячу эпизодов", — говорил продюсер картины Джон Ландау (Jon Landau). По словам Роба Легато, одна из причин, по которым спецэффекты в "Титанике" выглядят настолько правдоподобными, — это постоянное улучшение программно-аппаратных средств для контроля за положением кинокамер и "захвата движения".

4 "Мы использовали системы захвата движения для съемок того, как персонажи фильма двигаются, стоят, сидят, — вспоминает он. — Затем мы сосканировали пленку в компьютер и наложили наших актеров на их компьютерные модели". Во время съемок актеры были одеты в костюмы, обвешанные датчиками для захвата движения. Их действия выглядели произвольными, хотя им заранее было сказано, что делать.

5 Люди пожимали руки и представляли себя другим. Они пили чай, махали своим друзьям и выполняли другие движения, кажущиеся естественными и уместными в данном месте и данное время. В недрах Digital Domain была создана целая библиотека оцифрованных движений, которая была доступна каждому аниматору студии. "Человек, отвечавший за процесс съемок по захвату движения, говорил: "Пусть три человека встанут туда и пожмут друг другу руку. Затем пускай трио других пройдет позади этих". В принципе, весь процесс напоминал обычные съемки актеров в той или иной сцене. Затем наши художники при помощи компьютеров вырезали лица и одежду настоящих актеров и накладывали ее на цифровых дублеров.

6 Мы также использовали данные со съемок для эмуляции естественного освещения. Когда цифровые актеры ходят по палубе, они вступают как в затененные, так и в, наоборот, более светлые участки, благодаря чему достигается большее соответствие настоящим сценам, снятых Рассом (Рассел Карпентер (Russell Carpenter) — оператор-постановщик фильма)". Во время съемок сцен с применением техники захвата движения были использованы услуги сорока актеров. Путем простого копирования трехмерных моделей в сценах крушения корабля одновременно принимали участие больше тысячи человек.

7 Роб Легато: "Джим мог бы нанять еще одну тысячу человек, но их пришлось бы перевозить, кормить, одевать, а также нанять дополнительных мастеров для наложения макияжа. Мое правило во время съемок фильма было простым: если что-то можно запечатлеть при помощи стандартной кинокамеры, мы снимаем на пленку. Если же сцену или какой-либо объект в ней снять невозможно, мы используем компьютер. Для эпизодов, в которых пассажиры "Титаника" падают с большой высоты в воду, мы снимали настоящие брызги от падения обычных предметов, брошенных в океан. Вместо ожидаемых трех недель на то, чтобы симулировать динамику всплесков воды при помощи компьютера, у нас ушел всего час". В продолжение темы о процессе съемки падающих в воду людей Легато отмечает, что после того, как отснятый киноматериал был сосканирован и перенесен в компьютер, аниматоры Digital Domain удлинили прыжки каскадеров с 6-метровой высоты до 21-метровой.

8 При этом была использована смоделированная на компьютере вода, позволявшая сделать столкновение с ней более драматичным и натуральным. Супервайзер объясняет, что даже самые лучшие каскадеры будут сжиматься непосредственно перед падением в воду. Один лишь стеклянный купол, венчавший верхнюю палубу корабля, забрал из бюджета "Титаника" 500 тысяч долларов!

9 Кроме трехмерных пассажиров и воды, для создания спецэффектов к фильму были необходимы миниатюрные модели "Титаника" музейной детализации — построили несколько штук. Занимались этим Digital Domain (DD) и Donald Pennington Inc (DPI).

10 "Для создания этого эпизода произвели съемку копии "Титаника" в масштабе 1:20. На палубу позже были установлены "цифровые" пассажиры. Стоит похвалить сотрудников Digital Domain за отличный ротоскопинг сцены: на снимке отчетливо видно, что все пассажиры находятся за тросовыми ограждениями корабля.

11 Над этим эпизодом поработала и BFTR: во время съемок корпус корабля был покрыт налетом ржавчины, кроме того, краска из-за палящего солнца выцвела. Используя ПО ElectricImage и Adobe After Effects, студия BFTR заменила настоящую покраску новой, цифровой". В создании моделей участвовала еще одна студия, Vision Crew, изготовлявшая для миниатюр Digital Domain детализированные части корабля: спасательные шлюпки, краны, пропеллеры, а также около 2000 иллюминаторов! Над созданием интерьеров "Титаника" отдельно от Digital Domain и Donald Pennington трудились и другие студии.

12 Основным инструментом Digital Domain во время создания цифровой океанской воды к "Титанику" стало программное обеспечение, созданное компанией Arete при помощи анализа результатов спутниковой съемки плывущих кораблей. По словам Легато, разработчики изучали динамику волн, оставляемых плывущими кораблями, исследовали влияние скорости ветра на волны, количество света, поглощаемое и отражаемое водой. Digital Domain улучшила программу путем добавления в нее возможности удаления виртуальной камеры на большие расстояния, а также создание разнообразных траекторий ее полета. Кроме того, были добавлены и другие параметры: возможность выбора высоты, углов съемки, размеров линз, отражения неба в воде, а также объектов на или в водной глади, отражающих солнечный свет.