Появился первый трейлер фильма "Женщина в окне" с Эми Адамс (Видео)

Новости культуры:В украинский прокат "Женщина в окне" выйдет 14 мая 2020 года.

"Женщина в окне" рассказывает об Анне Фокс, которая страдает агорафобией и не может выйти на улицу, но однажды из окна видит, как мужчина из дома напротив убивает свою жену — однако полиция ей не верит.

Фильм основан на одноимённом романе А. Дж. Финна, который вышел в 2017 году и стал бестселлером.

Адаптацией книги для сценария занимался актёр Трэйси Леттс ("Ford против Ferrari"), а композитором выступил Дэнни Элфман ("Кошмар перед Рождеством", "Эдвард Руки-ножницы").

В триллере также сыграли Гэри Олдмэн, Джулианна Мур и Дженнифер Джейсон Ли ("Омерзительная восьмёрка"), а режиссёром выступил Джо Райт — постановщик "Искупления".