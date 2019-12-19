Появился первый трейлер фильма "Женщина в окне" с Эми Адамс (Видео)

"Женщина в окне" рассказывает об Анне Фокс, которая страдает агорафобией и не может выйти на улицу, но однажды из окна видит, как мужчина из дома напротив убивает свою жену — однако полиция ей не верит.
Фильм основан на одноимённом романе А. Дж. Финна, который вышел в 2017 году и стал бестселлером.
Адаптацией книги для сценария занимался актёр Трэйси Леттс ("Ford против Ferrari"), а композитором выступил Дэнни Элфман ("Кошмар перед Рождеством", "Эдвард Руки-ножницы").
В триллере также сыграли Гэри Олдмэн, Джулианна Мур и Дженнифер Джейсон Ли ("Омерзительная восьмёрка"), а режиссёром выступил Джо Райт — постановщик "Искупления".