Звезда "Властелина колец" появился в дебютном трейлере триллера "Иди к папочке" (Видео)

Новости культуры:Премьера фильма намечена на 7 февраля 2020 года.

В сети появились первый трейлер и постер комедийного триллера Анта Тимпсона "Иди к папочке", главную роль в котором играет Элайджа Вуд ("Властелин колец").

В центре сюжета - парень по имени Норвал Гринвуд (Элайджа Вуд), который получает письмо от давно потерянного отца (Стивен МакХэтти).

Герой приезжает к нему в гости - в хижину вдали от цивилизации. Со временем он понимает, что его отец имеет темное прошлое, которое повлияет на судьбы героев.

Напомним, что крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам Internet Movie Database (IMDb) опубликовала список самых ожидаемых кинокартин 2020 года. Первое место занял приключенческий фильм "Хищные птицы" китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби.